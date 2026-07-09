Госпитализированная в онкоцентр Анита Цой раскрыла свой диагноз
Госпитализированная в онкоцентр Анита Цой в личном блоге раскрыла свой диагноз.
Певица, которая в апреле прошла операцию и лечение в онкологическом центре, поделилась с поклонниками важной информацией. Она заверила, что не страдает раком, а её диагноз — болезнь Грейвса, или рецидивирующий диффузный токсический зоб.
По словам Цой, она уже давно живёт с этим заболеванием, и теперь настало время для удаления щитовидной железы. Артистка добавила, что действительно столкнулась с трудностями из-за ухудшения здоровья, но попросила не доверять ложным слухам.
Болезнь Грейвса относится к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система начинает атаковать щитовидную железу.
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