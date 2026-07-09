Госпитализированная в онкоцентр Анита Цой раскрыла свой диагноз

09 июля 2026, 10:28

Госпитализированная в онкоцентр Анита Цой заявила, что у нее болезнь Грейвса

Анита Цой (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Госпитализированная в онкоцентр Анита Цой в личном блоге раскрыла свой диагноз.