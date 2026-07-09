С рэпера Гуфа взыскивают десять тысяч рублей за неоплаченную парковку
Судебные приставы принудительно взыскивают с рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) десять тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку. Об этом сообщает РИА Новости.
В сентябре 2025 года московский суд оштрафовал музыканта на пять тысяч рублей за неоплаченную парковку. Однако Долматов не уложился в отведённые 60 дней — деньги перечислили только в феврале этого года. Из-за этого в декабре в отношении рэпера составили протокол, а в апреле суд назначил ему ещё один штраф — уже десять тысяч рублей — за просрочку первого платежа.
Второй штраф артист также не оплатил вовремя. В итоге 3 июля возбудили исполнительное производство. Сейчас с Гуфа принудительно взыскивают десять тысяч рублей задолженности.
Ранее «Радио 1» передавало, что Долматов официально вступил в политическую партию «Новые люди». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил мнение, что этот шаг не связан с гражданской позицией артиста, а представляет собой продуманный пиар-ход.
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