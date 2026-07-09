С рэпера Гуфа взыскивают десять тысяч рублей за неоплаченную парковку

09 июля 2026, 05:53

Алексей Долматов/Гуф (Фото: Instagram* @therealguf)

Судебные приставы принудительно взыскивают с рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) десять тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку. Об этом сообщает РИА Новости.