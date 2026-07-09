Рэпер Гуф нашёл пропавшую собаку и вернул её хозяйке
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) приютил потерявшуюся собаку и помог ей воссоединиться с владелицей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
Россиянка несколько дней назад опубликовала в личном блоге пост о том, что её собака по кличке Эмбер таинственным образом исчезла. Хозяйка обошла окрестности, расклеила объявления и опросила соседей, но поиски не принесли результата.
Позже друзья хозяйки сообщили ей неожиданную новость: питомец нашёлся. Выяснилось, что Эмбер всё это время находилась у рэпера Гуфа. Алексей сам вышел на связь — он опубликовал видео, где собака вальяжно разлеглась на его кровати, и обратился к подписчикам с вопросом, не потерял ли кто-то животное.
В итоге рэпер лично передал хвостатую гостью её хозяйке. История завершилась на позитивной ноте: теперь у потерявшейся собаки и её владелицы появилась настоящая суперистория, которую они будут вспоминать с улыбкой.
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