Рэпер Гуф нашёл пропавшую собаку и вернул её хозяйке

09 июля 2026, 11:12

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @guf)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) приютил потерявшуюся собаку и помог ей воссоединиться с владелицей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».