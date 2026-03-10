Надоела старуха: Галкин* сбежал к любовнице, предварительно отправив Пугачеву на неудачную пластику. Как сейчас выглядит Примадонна?
В марте 2026-го иллюзия идеальной звзездной семьи рухнула: пока Максим Галкин* веселился в Дублине, Алла Пугачева вышла к зрителям с лицом, которое фанаты не узнали. «Разрешение весны» превратилось в триллер о том, как иноагент* бросил увядающую жену. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Стала изгоем ради мужаКогда-то ее имя было символом эстрады, а голос — национальным достоянием. Аллу Пугачеву боготворили миллионы, и казалось, народная любовь будет вечной. Но народное признание — ресурс небезграничный. От былого величия не осталось и следа. Всему виной предательство: певица отвернулась от страны и фанатов ради Галкина*, фактически став изгоем.
Фанаты пары подмечают, Галкин* всё чаще сбегает от жены под любыми предлогами: тренировки, концерты, поездки — всё, чтобы лишний раз не видеть ее. Пока Пугачева задыхалась в четырех стенах, он набирал форму и, подозревают пользователи, искал утешение на стороне.
Март 2026-го развеял иллюзии: юморист сбежал в Дублин, оставив Пугачеву одну.
Почему Галкин* стал избегать жену?Расплата за предательство оказалась страшнее, чем могло показаться. Алла Пугачева не просто потеряла любовь публики — она потеряла себя. После 2022 года певица замолчала: ни концертов, ни голоса, ни былого величия. Предательство родины превратило звезду в затворницу, а от былой красоты остались лишь болезненная худоба и пустые глаза.
По старой традиции, с приходом весны, Пугачева должна была выйти в эфир и торжественно «разрешить весну». Но случилось неожиданное — впервые за долгие годы Пугачева молчала. Привычное «разрешение» не состоялось, и публика замерла в тревоге: что случилось с певицей? Ответ нашелся быстро — Галкин* в это время веселился в Дублине,.
Концерты, вечеринки, собутыльники-иноагенты — вот что заменило ему жену. Пока публика поливала Галкина* грязью за неблагодарность и измены, пародист нашел способ оправдаться. Прямо со сцены он театрально обратился к жене.
«Мы тебя тут скромной, небольшой компанией в Дублине поздравляем. И заодно поздравляем всех с праздником — первым воскресеньем весны. Который еще и первый день весны в этот раз»,— заявил юморист.
Что на самом деле происходит с Пугачевой?Скандалы в звездном семействе уже давно никого не удивляют — гораздо сильнее публику потрясло то, как сейчас выглядит Примадонна. Потухшие глаза, провалившиеся щёки, глубокие морщины, которых раньше не было и в помине. Что случилось с женщиной, которая ещё недавно выглядела на сорок?Пользователи зашептались: пластика. И, судя по всему, очень неудачная. Как такое возможно? Ещё месяц назад Пугачева была свежая, подтянутая, с искрой в глазах. А в марте перед зрителями предстала совершенно другая женщина. Публика нашла только одно объяснение: маски, фильтры, тщательно выстроенные кадры — все это было подготовлено заранее. Галкин* с Пугачевой просто нарисовали безупречную жизнь, а когда пришлось выходить в эфир без подготовки, идеальная картинка оказалась фальшивкой.
Слухи об изменахСлухи о том, что Галкин* гуляет на сторону, преследуют пару с самого первого дня. Сам артист, правда, всегда уходил от ответа красиво: мол, это он в их союзе старик, потому что душа у него старая и уставшая, не то что у вечно юной Аллы Борисовны. Пока Пугачева в молодости коллекционировала мужей и не запрещала себе ревновать, Галкин* уже тогда играл роль примерного мальчика. Он убеждал её, что кроме неё никого не видит.
«Алла спросила: «Я могу с тобой спокойно стареть?» Я ей ответил: «Да». Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной», — рассказывал артист в шоу «А поговорить?».2025-й — год великого преображения Галкина*. Бицепсы выросли, модная причёска, гардероб обновился. И ведь как вовремя: ровно тогда, когда Пугачева начала стремительно увядать. Подкачанный, свежий — словно подменили человека. А главное — он постоянно искал предлог, чтобы исчезнуть. Накачался, причесался, приоделся и... пропал. То в зале, то на пробежке, то неизвестно где.
Показательным стал эпизод во время скандального интервью певицы в конце 2025 года. Когда Галкин* случайно попадал в кадр, он не только не пытался поддержать супругу, но и спешил поскорее скрыться. Комментаторы сочли такое поведение знаковым, вновь отметив, что иноагент, судя по всему, тяготится обществом жены. Сама Пугачева, видимо, это тоже почувствовала и, как следствие, начала стремительно «увядать».
В 2020 году Галкин* философски заявлял, что разрешает супруге стареть естественно, но за прошедшие годы видимо передумал. Пользователи заподозрили, что именно юморист мог настоять на очередном хирургическом вмешательстве. Итог которого оказался плачевным — лицо певицы изменилось далеко не в лучшую сторону. К началу 2026 года Галкин* и вовсе перестал скрывать, что проводит время отдельно. Оправдываясь концертами и тренировками, он все чаще оставлял Пугачеву одну, пока та, потеряв связь с публикой и родиной, продолжала увядать. Дочь, последовавшая примеру матери и сбежавшая из страны, навестила ее, чтобы поддержать. Однако и это не помогло — Примадонна продолжает пребывать в подавленном состоянии.