Стало известно о последнем желании Владимира Жириновского
Младший сын Владимира Жириновского рассказал о последнем желании своего отца
Сын Владимира Жириновского рассказал о последних желаниях политика. Олег Жириновский (носит фамилию Эйдельштейн) сообщил, что в последнее время постоянно находился рядом с отцом и заботился о нем. В интервью Tsargrad.tv он поделился подробностями того периода.
По словам Эйдельштейна, в один из дней самочувствие Владимира Вольфовича улучшилось, и врачи разрешили ему обычную домашнюю еду вместо специального лечебного питания.
«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий. Ну, кроме языка, у нас всё в Дарьино. Питанием его я занимался, все эти заготовки всегда были», — рассказал Олег.Кроме того, сын политика затронул финансовые вопросы. По его утверждению, Жириновский хотел нотариально оформить передачу 80% своих сбережений в пользу ЛДПР и Университета мировых цивилизаций.
Речь о четырёх миллиардах рублей, предназначенных для двух кампаний в Госдуму. По словам Олега, деньги уже потратили на имиджевые мероприятия, хотя первая кампания пройдёт только в этом году.