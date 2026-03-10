Стало известно о последнем желании Владимира Жириновского

10 марта 2026, 10:59

Младший сын Владимира Жириновского рассказал о последнем желании своего отца

Владимир Жириновский (Фото: www.kremlin.ru)

Сын Владимира Жириновского рассказал о последних желаниях политика. Олег Жириновский (носит фамилию Эйдельштейн) сообщил, что в последнее время постоянно находился рядом с отцом и заботился о нем. В интервью Tsargrad.tv он поделился подробностями того периода.





По словам Эйдельштейна, в один из дней самочувствие Владимира Вольфовича улучшилось, и врачи разрешили ему обычную домашнюю еду вместо специального лечебного питания.

«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий. Ну, кроме языка, у нас всё в Дарьино. Питанием его я занимался, все эти заготовки всегда были», — рассказал Олег.