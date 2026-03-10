«Мерзавец, гадёныш, педофил»: Андрея Разина вызвали в суд за его высказывания
Блогер Евгений Михеев инициировал новый судебный процесс против продюсера Андрея Разина. Как стало известно РИА Новости из судебных материалов, речь снова идёт о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Исковое заявление поступило в суд ещё в январе 2026 года. Стороны уже провели предварительную беседу, а основные слушания суд назначил на 12 марта. Детали новых претензий Михеева к Разину остаются неизвестными.
Предыдущий конфликт между ними закончился в ноябре прошлого года победой блогера. Тогда суд признал оскорбительными высказывания продюсера, который называл оппонента «мерзавцем», «гадёнышем» и «педофилом». Разина обязали публично опровергнуть эти слова.
Ранее сын Бари Алибасова ответил на обвинения в избиении молодой жены.
Читайте также: