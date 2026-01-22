Проституция, наркотики и другие постыдные тайны звезд «Чукура» и «Клюквенного щербета»: куда привело новое расследование Андрея Малахова
В Турции происходит масштабный скандал с задержанием звёзд турецких сериалов в рамках операции «Рассвет». Полиция проводит рейды в ночных клубах и отелях Стамбула, где отдыхают знаменитости. В результате этой операции задержаны около 30 вип-персон, среди которых звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман, актёр из «Клюквенного щербета» Догукан Гюнгёр и участник сериала «Чукур» Кубилай Ака. Съемочная группа ток-шоу «Малахов» провела собственное расследование в Стамбуле. Кто оказался под следствием и что говорят сами «короли экрана» — в материале «Радио 1».
Наркотики и проституция в известном турецком отеле
Многие сомневаются, действительно ли операция «Рассвет» направлена на борьбу с наркотрафиком или же это спланированная кампания против известных личностей. Журналист ток-шоу «Малахов» Павел Зорин отметил, что рейды в рамках этой операции проводятся регулярно, примерно раз в неделю. Под проверки попали владельцы отелей, клубов, актёры и певицы, то есть те, кто способен влиять на большую аудиторию, подчеркнул журналист.
Отель «Бебек», где проверялись все номера и гости, в настоящее время закрыт и частично демонтирован. Стоит отметить, что при повторной проверке силовики нашли тайную комнату, предположительно использовавшуюся для оказания интимных услуг. Правоохранительные органы изучают видеозаписи с камер наблюдения и другие материалы.
Связь актера Джана Ямана с наркотическими веществами
Звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман сейчас живёт в Риме, столице Италии. У него напряжённые отношения с турецкими властями. Актёр считает, что в Турции его не принимают и притесняют. Он утверждает, что в Италии ему комфортнее, чем на родине. После этих заявлений у Ямана начались проблемы в Турции.
Бар и ночной клуб «Руби» — популярное место среди местных жителей. Здесь часто собираются знаменитости, в том числе представители киноиндустрии. Съёмную группу программы не пустили в заведение. По информации из социальных сетей, именно в этом клубе задержали Джана Ямана, где при нём обнаружили подозрительные вещества. Сам актёр отрицал присутствие в клубе и наличие наркотиков, называя публикации в прессе недостоверными. Артисты, поддержавшие Ямана, теперь проходят проверку в рамках операции «Рассвет».
Как утверждают местные жители, обсуждая итоги этой операции, среди актёров встречаются как достойные люди, так и те, кто может быть связан с преступностью. По мнению турецких граждан, артист обязан тщательно формировать свой образ.
Джан Яман в настоящее время путешествует по Европе, представляя свой новый проект. На текущий момент он находится в Мадриде, Испания.
«Дорогая итальянская пресса! Турецкая пресса всегда была ко мне жестока, но это не новость! Пожалуйста, не повтояйте ту же ошибку, копируя новости с Босфора. Вы действительно думаете, что я тусуюсь в клубах с наркотиками в то время, когда полиция проводит масштабные расследования и арестовывает множество знаменитостей? Если бы это было хоть сколько-нибудь правдой, меня бы не отпустили так быстро, и я бы не смог вернуться в Италию на следующий день. Я вас люблю», — написал Джан Яман в личном блоге.
Звезда «Клюквенного щербета» признался в употреблении наркотиков
Догукан Гюнгёр, звезда сериала «Клюквенный щербет», сделал публичное заявление о том, что употреблял наркотики. Он также заверил, что навсегда отказался от их использования.
Анжелика Мелек Йылдыз, хорошо знающая Догукана Гюнгёра, высказалась по поводу обвинений в его сторону.
«Догукан один из немногих звезд турецких сериалов, кто признался до того, как вышел тест. И извинился перед своими поклонниками, сказал, что очень сожалеет и больше запрещенные вещества использовать не будет. Он использовал легкие вещества, которые разрешены в Европе», — заявила она.
Анжелика утверждает, что события начались далеко не с Догукана Гюнгёра и Джана Ямана. Первые задержания произошли в октябре, когда арестовали 15 человек. Большинство арестованных оказались с отрицательными тестами, но были и те, у кого тесты дали положительный результат. Она отметила, что в турецком обществе произошёл раскол: одни поддерживают актёров, другие — нет.
Эксперты студии подчёркивают, что подобные операции в Турции не редкость. В Стамбуле сейчас распространено мнение, что актёры должны быть равны обычным людям.
Расследование в отношении звезд турецкого кино продолжается.