Проституция, наркотики и другие постыдные тайны звезд «Чукура» и «Клюквенного щербета»: куда привело новое расследование Андрея Малахова

22 января 2026, 15:15

Джан Яман (Фото: кадр из сериала «Ранняя пташка»)

В Турции происходит масштабный скандал с задержанием звёзд турецких сериалов в рамках операции «Рассвет». Полиция проводит рейды в ночных клубах и отелях Стамбула, где отдыхают знаменитости. В результате этой операции задержаны около 30 ​вип-персон, среди которых звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман, актёр из «Клюквенного щербета» Догукан Гюнгёр и участник сериала «Чукур» Кубилай Ака. Съемочная группа ток-шоу «Малахов» провела собственное расследование в Стамбуле. Кто оказался под следствием и что говорят сами «короли экрана» — в материале «Радио 1».





Наркотики и проституция в известном турецком отеле

Связь актера Джана Ямана с наркотическими веществами

«Дорогая итальянская пресса! Турецкая пресса всегда была ко мне жестока, но это не новость! Пожалуйста, не повтояйте ту же ошибку, копируя новости с Босфора. Вы действительно думаете, что я тусуюсь в клубах с наркотиками в то время, когда полиция проводит масштабные расследования и арестовывает множество знаменитостей? Если бы это было хоть сколько-нибудь правдой, меня бы не отпустили так быстро, и я бы не смог вернуться в Италию на следующий день. Я вас люблю», — написал Джан Яман в личном блоге.

Звезда «Клюквенного щербета» признался в употреблении наркотиков

Догукан Гюнгер (Фото: кадр из сериала «Клюквенный щербет»)

«Догукан один из немногих звезд турецких сериалов, кто признался до того, как вышел тест. И извинился перед своими поклонниками, сказал, что очень сожалеет и больше запрещенные вещества использовать не будет. Он использовал легкие вещества, которые разрешены в Европе», — заявила она.