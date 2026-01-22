«ИИ сжимает способность к развитию мозга»: Трэвис Скотт высказался о воспитании детей
Трэвис Скотт запретил детям пользоваться искусственным интеллектом
Трэвис Скотт признался, что не разрешает своим детям пользоваться искусственным интеллектом. Об этом сообщает Rolling Stone.
Несмотря на расставание с Кайли Дженнер, рэпер активно участвует в воспитании 7-летней Сторми и 3-летнего Эйра и придерживается довольно строгих принципов.
По словам артиста, он намеренно ограничивает детей от нейросетей, считая, что раннее использование ИИ может навредить развитию мышления. Трэвис уверен: сначала дети должны освоить «физический и фактический» способ обучения, чтобы понимать, как всё работает в реальности.
«Если ИИ делает всё за вас, как вы вообще узнаете, что правильно, а что нет?» — отметил рэпер.