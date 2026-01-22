Достижения.рф

«ИИ сжимает способность к развитию мозга»: Трэвис Скотт высказался о воспитании детей

Трэвис Скотт запретил детям пользоваться искусственным интеллектом
Трэвис Скотт (Фото: Instagram* / @travisscott)

Трэвис Скотт признался, что не разрешает своим детям пользоваться искусственным интеллектом. Об этом сообщает Rolling Stone.



Несмотря на расставание с Кайли Дженнер, рэпер активно участвует в воспитании 7-летней Сторми и 3-летнего Эйра и придерживается довольно строгих принципов.

По словам артиста, он намеренно ограничивает детей от нейросетей, считая, что раннее использование ИИ может навредить развитию мышления. Трэвис уверен: сначала дети должны освоить «физический и фактический» способ обучения, чтобы понимать, как всё работает в реальности.

«Если ИИ делает всё за вас, как вы вообще узнаете, что правильно, а что нет?» — отметил рэпер.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

