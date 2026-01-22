Легенда российского джаза Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве
Легенда российского джаза Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве — у пианиста обострились проблемы с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
81-летнему народному артисту стало плохо дома на Беговой улице. Прибывшие медики оказали первую помощь и приняли решение госпитализировать Игоря Михайловича. Сейчас он находится в кардиологическом отделении.
В 2023 году пианист уже сталкивался с серьёзным приступом. Тогда, в ходе экстренной госпитализации, у него возникли проблемы с сердцем, и врачам пришлось использовать дефибриллятор для восстановления ритма.
За свою карьеру Бриль выступал вместе с такими легендарными музыкантами, как Рэй Чарльз, Джо Хендерсон, Дэйв Брубек и Бобби Хатчерсон, а также другими выдающимися представителями джазовой сцены.
