22 января 2026, 08:34

Mash: Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем

Фото: iStock/maxim4e4ek

Легенда российского джаза Игорь Бриль экстренно госпитализирован в Москве — у пианиста обострились проблемы с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.