«Наворовать денег и на покой»: Отар Кушанашвили назвал дату выхода на пенсию

22 января 2026, 12:04

Отар Кушанашвили заявил, что уйдёт из профессии в 60 лет

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили рассказал, когда планирует завершить карьеру. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» ведущий признался, что собирается выйти на пенсию в 2030 году — когда ему исполнится 60 лет.





Журналист с иронией отметил, что не хочет повторять путь некоторых артистов, которые продолжают работать, несмотря на возраст. По его словам, он не намерен «стариться на глазах у публики» и превращаться в «развалину на сцене».





«Я не хочу стариться, как они все. Я хочу [наворовать] денег и на покой. Осталось четыре года», — пошутил Кушанашвили.