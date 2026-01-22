«Наворовать денег и на покой»: Отар Кушанашвили назвал дату выхода на пенсию
Отар Кушанашвили заявил, что уйдёт из профессии в 60 лет
Отар Кушанашвили рассказал, когда планирует завершить карьеру. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» ведущий признался, что собирается выйти на пенсию в 2030 году — когда ему исполнится 60 лет.
Журналист с иронией отметил, что не хочет повторять путь некоторых артистов, которые продолжают работать, несмотря на возраст. По его словам, он не намерен «стариться на глазах у публики» и превращаться в «развалину на сцене».
«Я не хочу стариться, как они все. Я хочу [наворовать] денег и на покой. Осталось четыре года», — пошутил Кушанашвили.Также в этом разговоре Отар резко высказался о Дмитрии Диброве, комментируя скандальное видео с его участием. По мнению Кушанашвили, телеведущему следовало просто признать ошибку, а не пытаться оправдываться.