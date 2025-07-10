10 июля 2025, 16:14

Ксения Малофеева (Инстаграм*@___malyshkaaaa)

После борьбы с наркотической зависимостью и лечения в реабилитационном центре, дочь футболиста Вячеслава Малафеева сумела встать на путь исправления. Недавно Ксения поделилась новостью о том, что поступила в ГИТИС и планирует стать актрисой. Что пришлось пережить наследнице спортсмена и где она сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Наркотики и условный срок Повторная реабилитация

Наркотики и условный срок

Ксения Малофеева (Инстаграм*@___malyshkaaaa)



Повторная реабилитация

Ксения Малофеева (Инстаграм*@___malyshkaaaa)



«Как бы сложно ни было моим близким видеть, что со мной происходит, они верили в меня, и я тоже. Все обиды и недопонимания мы разрешили несколько лет назад. Папа меня поддерживает, у нас очень тёплые отношения. Я благодарна второй маме [Екатерине]. Мы нашли общий язык и оставили негатив в прошлом», — рассказала Ксения в интервью Super.