Наркотики, скандалы с мачехой, условный срок: удалось ли дочери Вячеслава Малафеева Ксении начать новую жизнь?
После борьбы с наркотической зависимостью и лечения в реабилитационном центре, дочь футболиста Вячеслава Малафеева сумела встать на путь исправления. Недавно Ксения поделилась новостью о том, что поступила в ГИТИС и планирует стать актрисой. Что пришлось пережить наследнице спортсмена и где она сейчас, расскажет «Радио 1».
Наркотики и условный срокВ марте 2011 года, когда Ксении было всего 7 лет, её мать, музыкальный продюсер Марина Малафеева, трагически погибла в аварии. Девочка долго не могла принять новую супругу отца Екатерину, на которой Вячеслав женился в декабре 2012 года. Ксения начала проявлять бунтарское поведение: она красила волосы в яркие цвета, делала татуировки и часто пропадала в клубах.
В 2019 году, едва отметив своё 16-летие, она покинула дом отца и сняла отдельную квартиру. В следующем году появились сообщения о том, что Ксению задержали в Санкт-Петербурге за сбыт наркотиков. Адвокатам удалось добиться условного срока — четыре года, в течение которых Ксения должна была пройти курс реабилитации.
Повторная реабилитацияПосле 16 месяцев лечения Ксения вернулась к своей семье и на некоторое время исчезла из поля зрения СМИ. В 2023 году стало известно, что она переехала в Дубай, но вскоре вернулась в Россию и вновь попала в реабилитационный центр — на этот раз из-за обострившегося расстройства пищевого поведения, которое было диагностировано ей еще в детстве.
«Как бы сложно ни было моим близким видеть, что со мной происходит, они верили в меня, и я тоже. Все обиды и недопонимания мы разрешили несколько лет назад. Папа меня поддерживает, у нас очень тёплые отношения. Я благодарна второй маме [Екатерине]. Мы нашли общий язык и оставили негатив в прошлом», — рассказала Ксения в интервью Super.Еще одной важной вехой стало её поступление в ГИТИС на специальность «артист театра и кино». Ксения отметила, что сейчас переживает совершенно новый этап в своей жизни и с благодарностью относится к пройденным испытаниям. Она подчеркивает, что справляется со всеми проблемами самостоятельно, без помощи психолога, и просто наслаждается жизнью.