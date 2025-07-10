Маленькая дочь Ирины Шейк расплакалась из-за навязчивых папарацци в Турции
В Стамбуле супермодель Ирина Шейк оказалась в неприятной ситуации из-за слишком навязчивого внимания папарацци. Женщину со всех сторон окружили журналисты, напугав её 8-летнюю дочь таким натиском. Об этом сообщает Telegram-канал «StarHit».
Ирину Шейк с дочерью Леей репортёры застали на выходе из ресторана. Действия папарацци испугали модель и её дочь. В попытке пройти к машине, Шейк сняла жакет и набросила его себе на голову. При этом она продолжала нести две сумки и держать Лею за руку.
Лея, увидев вспышки фотокамер, прижалась к матери и громко расплакалась. Девочку не на шутку напугала незапланированная встреча с журналистами. Следует отметить, что журналист, увидев истерику ребёнка, остановил съёмку и оставил Шейк в покое.
Однако поклонники раскритиковали действия модели по отношению к напуганной Лее. Многим показалось, что Шейк больше беспокоили возможные снимки в неудачном ракурсе, а не переживания дочери.
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