Маленькая дочь Ирины Шейк расплакалась из-за навязчивых папарацци в Турции

10 июля 2025, 15:43

В Турции папарацци довели до слёз дочь Ирины Шейк

Ирина Шейк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Стамбуле супермодель Ирина Шейк оказалась в неприятной ситуации из-за слишком навязчивого внимания папарацци. Женщину со всех сторон окружили журналисты, напугав её 8-летнюю дочь таким натиском. Об этом сообщает Telegram-канал «StarHit».