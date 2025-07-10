«Уже достигали потолка»: Стали известны причины распада группы MBAND
Певец Артём Кид высказался по поводу распада группы MBAND
Бывший вокалист популярной группы MBAND Артём Кид поделился мыслями о причинах распада музыкального коллектива. Артём в откровенном интервью Леди Mail рассказал о том, как пережил расставание с коллегами.
Певец признался, что шесть лет в группе стали для него самым ярким периодом молодости. Кид отметил, что с ностальгией вспоминает былые времена.
«Всем нам, солистам, стало очевидно, что в группе мы уже достигали потолка, вместе нам тесновато и каждому из нас нужно двигаться дальше, развиваясь сольно», — высказался артист.При этом Артём допускает мысли о возможном воссоединении. Кроме того, Кид поддерживает связь с Никитой Киоссе и Анатолием Цоем.
«У каждого из нас троих были очень большие творческие амбиции и своеобразное представление о музыке, которую мы хотим петь», — утверждает певец.Артист добавил, что взросление участников и их творческие разногласия привели группу к логичному исходу.