«Уже достигали потолка»: Стали известны причины распада группы MBAND

10 июля 2025, 14:28

Певец Артём Кид высказался по поводу распада группы MBAND

Фото: Istock/cookelma

Бывший вокалист популярной группы MBAND Артём Кид поделился мыслями о причинах распада музыкального коллектива. Артём в откровенном интервью Леди Mail рассказал о том, как пережил расставание с коллегами.





Певец признался, что шесть лет в группе стали для него самым ярким периодом молодости. Кид отметил, что с ностальгией вспоминает былые времена.

«Всем нам, солистам, стало очевидно, что в группе мы уже достигали потолка, вместе нам тесновато и каждому из нас нужно двигаться дальше, развиваясь сольно», — высказался артист.

«У каждого из нас троих были очень большие творческие амбиции и своеобразное представление о музыке, которую мы хотим петь», — утверждает певец.