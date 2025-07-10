10 июля 2025, 16:08

Татьяна Веденеева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Татьяна Веденеева, одна из самых популярных телеведущих СССР, завоевала сердца зрителей своими выступлениями в программе «Спокойной ночи, малыши» и на «Голубом огоньке». На пике своей карьеры она неожиданно исчезла с экранов, оставив поклонников в недоумении о причинах своего ухода. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





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Детство и начало карьеры

Фото: iStock/ronstik



«Я сама уволилась. Я отдыхала с семьей в Англии, где сына оформляла в школу. Мне не хватало трех дней, и я попросила продлить отпуск за свой счет. В ответ — отказ… Вот и все!» — рассказывала артистка.

Личная жизнь

«Появилась какая-то другая женщина помоложе, которая забеременела. А потом выяснилось, что мальчик», — рассказала она.

Фото: iStock/chasertg

Пластические операции

Фото: iStock/Ancika

Веденеева сейчас