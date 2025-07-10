Апартаменты в Латвии, Франции, пентхаус в Ницце и квартира в Риге: как живет культовая ведущая «Спокойной ночи, малыши» Веденеева?
Татьяна Веденеева, одна из самых популярных телеведущих СССР, завоевала сердца зрителей своими выступлениями в программе «Спокойной ночи, малыши» и на «Голубом огоньке». На пике своей карьеры она неожиданно исчезла с экранов, оставив поклонников в недоумении о причинах своего ухода. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и начало карьерыТатьяна Веденеева, родившаяся 10 июля 1953 года в Сталинграде, стала одной из самых ярких звезд советского телевидения. Ее мама, Анна Егоровна, работала в лаборатории сталеплавильного завода «Красный Октябрь», а отец, Вениамин Захарович, занимал должность мастера в том же учреждении. Веденеева была названа в честь Татьяны Лариной — популярного персонажа русской литературы. В 1972 году Татьяна поступила в ГИТИС и уже в 1973 году дебютировала в кино, сыграв в фильме «Много шума из ничего». Однако настоящую популярность ей принесла роль в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», которая сделала ее известной по всему Советскому Союзу. Веденеева также снялась в таких фильмах, как «Здравствуйте, доктор!», «Это мы не проходили», «Сибирь», «Первый после Бога», «Три звезды», «Млечный путь» и «Детектив на миллион».
Несмотря на успешную карьеру в кино, Веденеева выбрала телевидение. Она стала любимой ведущей детских программ, таких как «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки». Ее программы пользовались огромной популярностью, она получала до 150 писем от зрителей в день. Татьяна также вела передачи «Утро», «Песня года» и «Голубой огонек», где блистала в роскошных нарядах, созданных известными дизайнерами.
Веденеева стала первой, кто изменил привычный подход к съемке телеведущих, попросив оператора отдалиться и показать себя сидящей на стуле. Это нововведение стало началом новой эры для телевидения, так как другие дикторы последовали ее примеру. Ее карьера достигла пика, когда она стала любимицей Леонида Ильича Брежнева, даже сняв передачу с генсеком в Париже. Однако на высоте славы Татьяна неожиданно исчезла с экранов. Причиной этого стало ее решение уйти с телевидения после отказа продлить отпуск за свой счет во время поездки в Англию.
«Я сама уволилась. Я отдыхала с семьей в Англии, где сына оформляла в школу. Мне не хватало трех дней, и я попросила продлить отпуск за свой счет. В ответ — отказ… Вот и все!» — рассказывала артистка.
С 1993 по 1999 год Татьяна Веденеева жила во Франции со своим вторым мужем, с которым основала фирму по производству соусов и других продуктов. В 2000 году она вернулась в Россию и вновь начала работать на телевидении, играя в театре. Помимо этого, вела ток-шоу «Рядом с тобой», а также передачи «Татьянин день», «Мир в твоей тарелке», «Модный журнал» и «Формула любви». Она также была соведущей музыкального фестиваля «Легенды Ретро FM» вместе с Дмитрием Харатьяном.
Личная жизньТатьяна Веденеева дважды выходила замуж. Ее первый муж, художник-реставратор Валерий Шапошников, с которым она прожила 15 лет, страдал от алкоголизма, что стало причиной развода в начале 90-х. У них есть сын Дмитрий. Второй муж — бизнесмен и юрист Юрий Бегалов, с которым Веденеева также прожила 15 лет. Развод произошел после того, как она узнала о его любовнице, которая ждала от него ребенка.
«Появилась какая-то другая женщина помоложе, которая забеременела. А потом выяснилось, что мальчик», — рассказала она.
Пластические операцииТатьяна Веденеева поделилась своим негативным опытом после неудачной блефаропластики, проведенной во Франции. Она надеялась устранить припухлость век и подтянуть овал лица, однако результат оказался далек от ожидаемого. По словам актрисы, хирургия привела к тому, что разрез был сделан сверху, чего она изначально не хотела. Веденеева отметила, что, несмотря на то что ранее ее веки выглядели пухлыми, после операции глаза стали более запавшими. Теперь ей приходится использовать светлые тени, чтобы вернуть прежнее ощущение припухлости век.
Веденеева сейчасТатьяна Веденеева, несмотря на то, что давно не снимается, активно участвует в ток-шоу и находится в отличной физической форме. Она уделяет большое внимание своему питанию и образу жизни. Артистка предпочитает качественную воду, настаивая ее в серебряном кувшине. В ее рационе преобладают вареные блюда, она исключила жареное и мясо, а в холодильнике никогда нет майонеза или сливочного масла. Вместо этого там всегда можно найти рыбу, овощи, творог и овсяную кашу.
Татьяна не чувствует себя одинокой, несмотря на отсутствие мужчины рядом. Она шутит, что иногда ей хочется разделить с кем-то трудности капитального ремонта или строительства дома, но в остальном предпочитает справляться сама. В 2020 году она переехала в новый дом на Новорижском шоссе, оформленный в светлых тонах. Одной из главных гордостей является мраморная лестница с коваными перилами, привезенная из старого театра. Чтобы облегчить передвижение по дому, Веденеева установила мини-лифт.
Кроме того, у нее есть заграничная недвижимость: апартаменты в Латвии и Франции. Пентхаус в Ницце, который она получила при разводе со вторым мужем, расположен на побережье Средиземного моря, недалеко от Монако и Альп. Квартира в Риге, доставшаяся ей после смерти первого мужа, хоть и небольшая (всего 40 метров), находится в историческом центре и была тщательно отремонтирована. Татьяна сдает её за 800 евро, так как редко бывает в Риге.