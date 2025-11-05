05 ноября 2025, 16:49

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)

Женя Лизогуб — блогер из небольшого южного городка России, его жизнь стала известна благодаря социальным сетям. Этот контентмейкер создает популярные видео о себе и своих друзьях, танцует, поет и проводит различные челленджи на камеру. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Жени Лизогуба Карьера блогера Личная жизнь Жени Лизогуба Женя Лизогуб и Милана Некрасова: скандал и обвинения в растлении Женя Лизогуб сейчас

Детство и юность Жени Лизогуба

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)



Карьера блогера

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)



Личная жизнь Жени Лизогуба

Лера Симка (Фото: ВКонтакте @valeria_sii)



Женя Лизогуб и Милана Некрасова: скандал и обвинения в растлении

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)



Женя Лизогуб сейчас