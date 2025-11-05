Наркотики, видео в женской одежде и обвинения в растлении: почему от Жени Лизогуба ушла девушка и какой тюремный срок ему грозил?
Женя Лизогуб — блогер из небольшого южного городка России, его жизнь стала известна благодаря социальным сетям. Этот контентмейкер создает популярные видео о себе и своих друзьях, танцует, поет и проводит различные челленджи на камеру. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Жени ЛизогубаЕвгений Лизогубенко появился на свет 6 ноября 2003 года в Железноводске, Ставропольский край. Он вырос в многодетной семье и получил имя в честь отца. У него есть два старших брата. С детства парень любил выступать на утренниках и занимался танцами. В 11 лет занял второе место на батле «Танцуй ради жизни!», который проходил в станице Ессентукской, приуроченном ко Дню борьбы с наркоманией. Сейчас Женя живет в Москве.
Карьера блогераАртистичный парень решил стать блогером и начал развивать свои аккаунты в соцсетях. Сначала он раскрутился в «ТикТок», а потом завел профили в «Telegram», «ВКонтакте» и других соцсетях. Юноша постоянно наполнял свои страницы развлекательным контентом. Некоторые видео Женя снимал вместе с отцом. Сейчас он часто проводит опросы на улицах, спрашивая прохожих, как они оценивают его внешность или просит угадать имена знаменитостей по фотографиям. Еще одна фишка блогера — челленджи. Парень предлагает друзьям выполнять задания на одной ноге ради денежного приза и проводит конкурсы для подписчиков.
В 2023 году Лизогуб выпустил свою песню «Девочка Уэнсдей», вдохновленный персонажем из сериала «Уэнсдей» от Netflix. Трек быстро стал популярным в «ТикТоке», пользователи начали снимать под него свои видео. Но после того, как песня разошлась по сети, его аккаунт с 7 миллионами подписчиков заблокировали. Женя не растерялся и создал новый канал. В октябре 2023 года он вместе с Давидом Туровым выпустил клип на трек «ЭЩ ЭЩ». Песня получилась в клубном стиле. Исполнителям удалось привлечь внимание, и к концу ноября 2024 года клип собрал более 44,1 миллиона просмотров.
Личная жизнь Жени ЛизогубаЖеня в своем блоге однажды рассказал о бывшей девушке, которая изменяла ему с другим парнем. Когда это вскрылось, она попыталась оправдаться, сказав, что тот её обижал.
С 2023 года внимание подписчиков привлекла Фрося — одна из героинь его видео. Многие заметили, что между ними явно больше, чем просто дружба. Но юноша быстро развеял слухи, сказав, что они просто хотели привлечь внимание и набрать подписчиков на волне хайпа. Позже у молодого человека появилась настоящая девушка по имени Анита. Летом 2024 года он признался, что влюбился в неё во время съемок ролика, хотя сначала не придавал этому значения. Анита вскоре ушла от него в поисках более перспективного партнера, но в ноябре они снова сошлись. Однако сейчас сердце блогера занято Лерой Симкой.