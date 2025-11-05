Достижения.рф

Наркотики, видео в женской одежде и обвинения в растлении: почему от Жени Лизогуба ушла девушка и какой тюремный срок ему грозил?

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)

Женя Лизогуб — блогер из небольшого южного городка России, его жизнь стала известна благодаря социальным сетям. Этот контентмейкер создает популярные видео о себе и своих друзьях, танцует, поет и проводит различные челленджи на камеру. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность Жени Лизогуба

Евгений Лизогубенко появился на свет 6 ноября 2003 года в Железноводске, Ставропольский край. Он вырос в многодетной семье и получил имя в честь отца. У него есть два старших брата. С детства парень любил выступать на утренниках и занимался танцами. В 11 лет занял второе место на батле «Танцуй ради жизни!», который проходил в станице Ессентукской, приуроченном ко Дню борьбы с наркоманией. Сейчас Женя живет в Москве.

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)

Карьера блогера

Артистичный парень решил стать блогером и начал развивать свои аккаунты в соцсетях. Сначала он раскрутился в «ТикТок», а потом завел профили в «Telegram», «ВКонтакте» и других соцсетях. Юноша постоянно наполнял свои страницы развлекательным контентом. Некоторые видео Женя снимал вместе с отцом. Сейчас он часто проводит опросы на улицах, спрашивая прохожих, как они оценивают его внешность или просит угадать имена знаменитостей по фотографиям. Еще одна фишка блогера — челленджи. Парень предлагает друзьям выполнять задания на одной ноге ради денежного приза и проводит конкурсы для подписчиков.

В 2023 году Лизогуб выпустил свою песню «Девочка Уэнсдей», вдохновленный персонажем из сериала «Уэнсдей» от Netflix. Трек быстро стал популярным в «ТикТоке», пользователи начали снимать под него свои видео. Но после того, как песня разошлась по сети, его аккаунт с 7 миллионами подписчиков заблокировали. Женя не растерялся и создал новый канал. В октябре 2023 года он вместе с Давидом Туровым выпустил клип на трек «ЭЩ ЭЩ». Песня получилась в клубном стиле. Исполнителям удалось привлечь внимание, и к концу ноября 2024 года клип собрал более 44,1 миллиона просмотров.

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)

Личная жизнь Жени Лизогуба

Женя в своем блоге однажды рассказал о бывшей девушке, которая изменяла ему с другим парнем. Когда это вскрылось, она попыталась оправдаться, сказав, что тот её обижал.

С 2023 года внимание подписчиков привлекла Фрося — одна из героинь его видео. Многие заметили, что между ними явно больше, чем просто дружба. Но юноша быстро развеял слухи, сказав, что они просто хотели привлечь внимание и набрать подписчиков на волне хайпа. Позже у молодого человека появилась настоящая девушка по имени Анита. Летом 2024 года он признался, что влюбился в неё во время съемок ролика, хотя сначала не придавал этому значения. Анита вскоре ушла от него в поисках более перспективного партнера, но в ноябре они снова сошлись. Однако сейчас сердце блогера занято Лерой Симкой.

Лера Симка (Фото: ВКонтакте @valeria_sii)

Женя Лизогуб и Милана Некрасова: скандал и обвинения в растлении

В 2023 году на уроженца Ставропольского края обрушилась волна хейта. Гуфи выпустил видео, где рассказал, что раньше ему нравилось работать с Женей, потому что его контент был смешным и умным. Но потом парень начал делать странные вещи, например, публиковать видео в женской одежде ради хайпа и лайков. Ситуация усугубилась, когда несколько подписчиков обвинили его в том, что он растлевает несовершеннолетнюю Милану Некрасову, которая младше его на пять лет. В их совместных эфирах были намеки на романтические отношения, что возмутило многих. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что начнется проверка. Адвокат Леонид Исаев сказал, что если блогера признают виновным, ему может грозить до трех лет тюрьмы. Летом того же года юноша опубликовал в соцсетях документы и протоколы, которые доказывали его невиновность.

Женя Лизогуб (Фото: ВКонтакте @lizogubenko.club)

Женя Лизогуб сейчас

Лизогуб продолжает радовать своих поклонников творчеством и участвует в разных шоу. В начале июня 2024 года он снялся вместе с Лерой Симкой в новом выпуске передачи «Обмани меня». В этой программе участники стараются перехитрить друг друга. В 2025 году команда ЦУ Е ФА, в которую входят Женя, Давид Туров, Лера Симка и Милана Некрасова, готовит большой гастрольный тур. Они планируют порадовать фанатов новыми песнями.
Дарья Осипова

