Блогер Влад Бумага проиграл суд на порядка 300 тысяч рублей
Блогер Влад Бумага, также известный как А4, проиграл арбитражный суд по делу с индивидуальным предпринимателем Ефимом Кирилловым. Суд обязал компанию блогера ООО «А4 Магазин» выплатить 298 810 рублей за ненадлежащее исполнение условий договора подряда.
Как сообщает Telegram-канал «Звездач», сам Влад пытался оспорить иск и подал встречное заявление на сумму более 700 тысяч рублей, однако суд его не принял. Апелляцию также вернули без рассмотрения.
В настоящее время исполнительный лист на выплату остаётся у Кириллова, а блогеру предстоит рассчитаться с долгом.
