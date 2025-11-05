Достижения.рф

Блогер Влад Бумага проиграл суд на порядка 300 тысяч рублей

Блогер А4 проиграл суд с предпринимателем Ефимовым на 298 тыс. рублей
Влад Бумага А4 (фото: Instagram* @a4omg)

Блогер Влад Бумага, также известный как А4, проиграл арбитражный суд по делу с индивидуальным предпринимателем Ефимом Кирилловым. Суд обязал компанию блогера ООО «А4 Магазин» выплатить 298 810 рублей за ненадлежащее исполнение условий договора подряда.



Как сообщает Telegram-канал «Звездач», сам Влад пытался оспорить иск и подал встречное заявление на сумму более 700 тысяч рублей, однако суд его не принял. Апелляцию также вернули без рассмотрения.

В настоящее время исполнительный лист на выплату остаётся у Кириллова, а блогеру предстоит рассчитаться с долгом.

Анастасия Чинкова

