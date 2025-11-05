Звезда «Кухни» продал все имущество в России, кроме одной комнаты: «Может вернуться»

05 ноября 2025, 11:03

SHOT: актер Дмитрий Назаров оставил комнату в Москве в надежде на возвращение

Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров избавился почти от всей своей недвижимости в России, кроме одной комнаты в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





По его данным, актер отдал дочери Арине свои апартаменты в Подколокольном переулке. Их площадь достигает 130 квадратных метров, а стоимость — ста миллионов рублей. Трехэтажный особняк с бассейном, дорогой мебелью и эксклюзивной отделкой в Чеховском районе Подмосковья он продал за 80 млн рублей.



В собственности артиста осталась лишь комната в квартире в Краснопрудном тупике в 75 «квадратов». Ее рыночная цена составляет около 40 млн рублей.

«Именно туда Назаров может вернуться после того, как вместе с женой приедет в Россию, в адрес которой в последние годы он допускал лишь оскорбительные высказывания», — отмечает источник.