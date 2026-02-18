«Нарциссизм и особенность»: Психолог прокомментировала высказывание Собчак об «одиночестве ума»

18 февраля 2026, 16:02

Психолог Кардиакос: Собчак говорит об «одиночестве ума» из-за вечной рефлексии

Ксения Собчак рассказала о чувстве одиночества ума. В личном блоге журналистка написала, что часто сталкивается с этим состоянием. Пост телеведущей стал откликом на запись Валерии Гай Германики об «одиночестве ума». Режиссёр считает это состояние побочным эффектом развития сознания. По её словам, человек проходит переходный этап, когда покидает прежнюю среду, но ещё не находит новую. Такие люди просто встречают единомышленников позже, полагает Германика.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» прокомментировала высказывание телеведущей, сказав, что при первом прочтении может показаться, что речь пойдет о нарциссическом радикале, переживании собственной особенности как со стороны Ксении, так и со стороны Гайя Германики.





«Как будто это интеллектуальное превосходство на фоне серости мира, потребность признания, исключительности и некое даже такое болезненное отношение к отсутствию равных. А на самом деле эта тема гораздо шире», — сказала она.

«К тому же, публичные люди соблюдают определенное социальное поведение, где важно держать лицо. А также они выбирают, с кем общаться не из всех, а из тех, кто на одной волне по каким-то определенным канонам — финансовым, социально-медийным или, допустим, мировоззренческим. То есть мы выбираем круг общения, исходя из того, как мы мыслим», — объяснила Кардиакос.

«Мы сталкиваемся с социальным кризисом из-за цифрового общения, которое накладывает определенный отпечаток на межличностное общение. Соцсети создают иллюзию постоянной связи, но у нас сокращается доля живого контакта, где есть интонация, пауза, мысль», — подчеркнула Кардиакос.

«Если говорить про социальные сети, то у нас происходит какой раскол: демонстрация и проживание. Это разное. И мы оказываемся в ловушке искаженного мира. Все эти социальные искажения несут в себе тот самый феномен "одиночества ума". Тем более, Собчак — личность рефлексирующая, а чем больше думаешь, тем сложнее найти точки соприкосновения с кем-то на уровне близости. А творческим людям трудно быть понятными», — резюмировала собеседница.