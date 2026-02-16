«Все забыли обо мне»: Александр Незлобин заявил, что Сабуров «перебил» его хайп

16 февраля 2026, 19:31

Комик Александр Незлобин иронично прокомментировал выдворение Сабурова из России

Александр Незлобин (Фото: Instagram** @nezlobinofficial)

Стендап-комик Александр Незлобин иронично прокомментировал ситуацию с выдворением из России его коллеги Нурлана Сабурова. Видео с его выступлением появилось на YouTube.





Артист рассказал, что волна популярности после интервью блогеру Юрию Дудю* оказалась мощной, но короткой. Причиной спада интереса стал громкий скандал с участием Сабурова.

«Неделю я был на хайпе, пока Нурлана не выгнали. Все забыли обо мне!» — пошутил Александр.