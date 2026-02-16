«Всюду правит серость»: Ксения Собчак призналась, что спасает её от одиночества

16 февраля 2026, 21:07

Журналистка Ксения Собчак призналась, что часто испытывает чувство одиночества

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак рассказала о чувстве одиночества. В личном блоге 44-летняя журналистка написала, что часто сталкивается с этим состоянием, однако старается концентрироваться на хорошем.





Собчак поблагодарила судьбу за мужа Константина Богомолова и подругу Валерию Гай Германику, которой всегда можно позвонить.

«Очень часто чувствую это одиночество, и потом каждый раз вспоминаю, как же мне повезло встретить моего любимого мужчину. И повезло, что когда одиноко, я могу позвонить Лере. Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрём. Но жизнь стоит того, чтобы жить», — написала она.