«Всюду правит серость»: Ксения Собчак призналась, что спасает её от одиночества
Журналистка Ксения Собчак призналась, что часто испытывает чувство одиночества
Ксения Собчак рассказала о чувстве одиночества. В личном блоге 44-летняя журналистка написала, что часто сталкивается с этим состоянием, однако старается концентрироваться на хорошем.
Собчак поблагодарила судьбу за мужа Константина Богомолова и подругу Валерию Гай Германику, которой всегда можно позвонить.
«Очень часто чувствую это одиночество, и потом каждый раз вспоминаю, как же мне повезло встретить моего любимого мужчину. И повезло, что когда одиноко, я могу позвонить Лере. Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрём. Но жизнь стоит того, чтобы жить», — написала она.Пост телеведущей стал откликом на запись Гай Германики об «одиночестве ума». Режиссёр считает это состояние побочным эффектом развития сознания. По её словам, человек проходит переходный этап, когда покидает прежнюю среду, но ещё не находит новую. Такие люди просто встречают единомышленников позже, полагает Германика.