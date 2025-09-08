«Нарциссизм и шизоидность»: Психолог раскрыла секрет «инопланетности» Ренаты Литвиновой

08 сентября 2025, 16:48

Психолог Кардиакос: у Ренаты Литвинова классический шизоидный тип личности

Рената Литвинова — актриса, телеведущая, кинопродюсер и загадка современного кинематографа. Ее называют «инопланетянкой» за странный внешний вид и необычное поведение. Является ли актриса по-настоящему «неземной» или просто профессионально держит образ?





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что нарциссическая линия Ренаты Литвиновой создает для нее эффект «богини» и тщательно контролируемый визуальный образ, а шизоидная — дает глубину и внутреннюю отчужденность.





«Благодаря нарциссическим стратегиям она превратила эту свою инаковость в капитал: ее образ стал частью культурного мифа. Именно поэтому спор «притворство или подлинность» лишен однозначного ответа — в случае Литвиновой это не "или", а "и"», — объяснила она.

«Она говорила в одном интервью, что ее никто не любил в школе, что она все время сидела одна и считала себя инородным телом. Для шизоидного радикала очень характерно ощущение себя чужой среди "земных", потребность уйти в дистанцию. Она признается, что с детства привыкала к миру фантазий, который был надежнее, чем реальность. Как раз этот механизм стал ее профессиональным инструментом: сценарии и режиссура превратились в форму контроля над реальностью, в возможность создавать собственные миры по своим законам», — сказала психолог.

«Это классический шизоидный процесс: трансформация эмоций в эстетизированное размышление. Еще во времена обучения во ВГИКе она осознала, что ее особость можно превратить в капитал. И она сделала это своим козырем. После выхода фильма Киры Муратовой "Увлечения" критики называли Литвинову "главной загадкой русского кино". Она закрепила этот статус, культивируя ауру "неприступности" и намеренно дистанцируясь от "земных" актрис», — сообщила психолог.

«Чувство уникальности, нарциссизм, ирония, глубина, женственность, которые умножены на мудрость. Это своего рода Фаина Раневская современного мира», — поделилась Кардиакос.