«Пятый элемент»: Собчак провела неожиданное сравнение с новым образом Литвиновой

07 сентября 2025, 19:10

Собчак сравнила новый образ Ренаты Литвиновой с героиней «Пятого элемента»

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Актриса и режиссёр Рената Литвинова кардинально изменила имидж для новой фотосессии. Новый образ знаменитости позже прокомментировала журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.





58-летняя звезда фильма «Богиня: как я полюбила» отказалась от привычного блонда и появилась с яркими рыжими волосами. Для съёмок в глянцевом журнале Литвинова надела белый пиджак с объёмными плечами. Такой цвет волос визуально высветлил кожу её лица. Макияж с тенями голубого оттенка и нюдовая помада дополнили образ.



Ксения Собчак высоко оценила новую внешность Литвиновой. Телеведущая провела параллель с фильмом 1997 года «Пятый элемент», где снялись Милла Йовович и Брюс Уиллис.

«Пятый элемент Рената Лилу Литвинова для Tatler Казахстан», — написала Ксения.