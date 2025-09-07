Егор Крид принял участие в масштабном крестном ходе с Патриархом Кириллом

07 сентября 2025, 19:27

Егор Крид принял участие в крестном ходе с Патриархом Кириллом

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв 7 сентября посетили утреннюю службу в храме Христа Спасителя. Затем они присоединились к трёхчасовому крестному ходу, который возглавлял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом стало известно из Telegram-канала певца.





На видео Егор в чёрной футболке с надписью «Christian» идёт рядом с Кремлёвым и громко произносит: «Христос Воскресе». Участники шествия отвечают ему: «Воистину Воскресе».

«Всех с праздником, здоровья вам и Божией Благодати! Родные, живите в мире», — подписал видео артист.

