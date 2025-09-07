Егор Крид принял участие в масштабном крестном ходе с Патриархом Кириллом
Егор Крид принял участие в крестном ходе с Патриархом Кириллом
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв 7 сентября посетили утреннюю службу в храме Христа Спасителя. Затем они присоединились к трёхчасовому крестному ходу, который возглавлял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом стало известно из Telegram-канала певца.
На видео Егор в чёрной футболке с надписью «Christian» идёт рядом с Кремлёвым и громко произносит: «Христос Воскресе». Участники шествия отвечают ему: «Воистину Воскресе».
«Всех с праздником, здоровья вам и Божией Благодати! Родные, живите в мире», — подписал видео артист.Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков сообщил, что в крестном ходе участвовали более 40 тысяч верующих. Это число превысило ожидания организаторов, которые планировали увидеть около 20 тысяч человек. Шествие прошло 7 сентября от кафедрального собора Храма Христа Спасителя до Новодевичьего женского монастыря.
Ранее самарский губернатор бросил вызов Криду из-за его фраз.