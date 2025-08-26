«Осталось только две отдушины — дочь Зоя и кино»: Трагедия Валерия Тодоровского, потеря любимой женщины и затворничество
Валерий Тодоровский — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр, один из ключевых представителей современного российского кинематографа. Его работы, такие как «Страна глухих», «Стиляги» и «Оттепель», стали культовыми и получили множество национальных и международных наград. В 2022 году Тодоровский пережил трагедию — смерть супруги, актрисы Евгении Брик, после чего начал вести закрытый образ жизни и меньше появляться на публике. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Валерия Тодоровского
Валерий Тодоровский родился 8 мая 1962 года в Одессе. Его отец, Пётр Тодоровский, был известным советским кинорежиссёром, а мать, Мира Тодоровская (урождённая Герман), работала продюсером и сценаристом. С детства Валерий погрузился в мир кино: он часто бывал на съёмочных площадках отца, где наблюдал за процессом создания фильмов. Уже в школьные годы он снялся в фильме Юлия Райзмана «Странная женщина» (1977), сыграв роль сына главной героини.
Несмотря на желание стать режиссёром, Валерий дважды проваливал экзамены во ВГИК на режиссёрский факультет. В итоге он поступил на сценарный факультет ВГИКа, который окончил в 1984 году (мастерская Киры Парамоновой и Игоря Кузнецова). Его дебютом в качестве сценариста стал фильм «Двойник» (1986), созданный в соавторстве с латышским коллегой Андрисом Колбергсом.
Дебютный фильм Валерия Тодоровского «Катафалк» (1990) был отмечен специальным призом прессы на фестивале «Дебют-1990» в Москве и получил Гран-при Международного кинофестиваля в Мангейме. Следующая картина «Любовь» (1991) принесла режиссёру международное признание, завоевав приз Каннского кинофестиваля и награды в Чикаго, Женеве и Сан-Себастьяне; именно в этом фильме состоялся актёрский дебют Евгения Миронова. Культовая драма «Страна глухих» (1998), снятая по сценарию Ренаты Литвиновой, была удостоена призов Берлинского кинофестиваля и Национальной премии «Ника».
Более поздние его работы так же были отмечены кинокритиками. Мюзикл «Стиляги» (2008) о молодёжной субкультуре 1950-х годов стал одним из самых кассовых российских фильмов своего времени и получил премии «Золотой орёл» и «Ника» как лучший фильм года. Телесериал «Оттепель» (2013), рассказывающий о жизни советских кинематографистов в 1960-х годах, был отмечен специальным призом Российской академии кинематографических искусств и премией Правительства РФ в области культуры.
Личная жизнь Валерия Тодоровского
Знакомство Валерия Тодоровского и Евгении Брик произошло в 2002 году на кастинге сериала «Закон», где Тодоровский был продюсером. Молодая актриса, тогда ещё студентка ГИТИСа, пришла на пробы, но не получила роль. Однако её красота и талант сразу покорили режиссёра.
«Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Всё хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела «Страну глухих», «Подмосковные вечера»… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек», — рассказывала Брик в интервью starhit.ru.
Несмотря на то, что на момент знакомства Тодоровский был женат на Наталье Токаревой (дочери писательницы Виктории Токаревой) и воспитывал двоих детей, а Брик встречалась с актёром Дмитрием Марьяновым, между ними вспыхнул роман. Отношения долгое время скрывались, но в 2006 году Тодоровский ушёл из семьи и женился на Евгении.
После свадьбы пара переехала в Лос-Анджелес (США), где в 2009 году у них родилась дочь Зоя. Причины переезда были связаны не только с карьерными амбициями (Тодоровский надеялся покорить Голливуд), но и с желанием создать новую жизнь вдали от сплетен и давления российского медиапространства.
«В 2028-м Зое будет 19 лет. О боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге», — рассуждала актриса о планах на будущее в 2018-м.
Евгения мечтала о втором ребёнке и даже придумала ему имя, но этим планам не суждено было сбыться.
Тайная болезнь и смерть Евгении Брик
Около двух лет Евгения Брик боролась с онкологическим заболеванием, скрывая свой диагноз от общественности и даже от близких друзей. Она продолжала работать и появляться на публике, но её внешность менялась — она сильно похудела и коротко подстриглась, что многие приняли за смену имиджа.
Тодоровский сделал всё, чтобы спасти жену, но болезнь оказалась сильнее. 10 февраля 2022 года Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет. Её смерть стала шоком для многих, так как лишь немногие знали о её болезни. Актрису кремировали в Лос-Анджелесе, а похороны прошли в Москве.
Смерть Евгении стала тяжелейшим ударом для Тодоровского. Он резко сдал, поседел и практически закрылся от внешнего мира. Режиссёр избегал интервью и публичных мероприятий, предпочитая оставаться наедине с собой и своей болью. Спустя 40 дней он впервые высказался о трагедии публично. Утром 23 марта он разместил в социальных сетях фотографию Евгении, подписав её одним словом: «Женя».
Спустя время Тодоровский полностью посвятил себя воспитанию дочери, которая осталась без матери в 13 лет. Зоя, ранее снимавшаяся в кино (сериал Netflix «ОА»), после смерти матери отказалась от актёрской карьеры и увлеклась музыкой. Тодоровский ушёл в работу с головой, сняв сериал «Надвое» (2022), который посвятил памяти жены. Затем последовали фильм «Воздух» и работа над биографическим проектом о дочери Сталина «Светлана».
Несмотря на трагедию, режиссёр продолжает творить, находя в работе единственное спасение от горя.
«После смерти Евгении в моей жизни осталось только две отдушины — дочь Зоя и кино», — говорит Тодоровский.