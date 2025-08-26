26 августа 2025, 18:00

Валерий Тодоровский (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Валерий Тодоровский — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр, один из ключевых представителей современного российского кинематографа. Его работы, такие как «Страна глухих», «Стиляги» и «Оттепель», стали культовыми и получили множество национальных и международных наград. В 2022 году Тодоровский пережил трагедию — смерть супруги, актрисы Евгении Брик, после чего начал вести закрытый образ жизни и меньше появляться на публике. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валерия Тодоровского Личная жизнь Валерия Тодоровского Тайная болезнь и смерть Евгении Брик



Биография Валерия Тодоровского

Личная жизнь Валерия Тодоровского

Валерий Тодоровский, Евгения Брик с дочкой Зоей (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«Поймите, я с вами говорю, чтобы вы не подумали, что плохо сделали пробы. Всё хорошо, просто не подошли по возрасту. Наша компания будет выпускать еще другие проекты, и мы обязательно пригласим вас». После этого разговора я посмотрела «Страну глухих», «Подмосковные вечера»… Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. Он для меня был каким-то небожителем. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек», — рассказывала Брик в интервью starhit.ru.

«В 2028-м Зое будет 19 лет. О боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники. Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге», — рассуждала актриса о планах на будущее в 2018-м.

Тайная болезнь и смерть Евгении Брик

Евгения Брик (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«После смерти Евгении в моей жизни осталось только две отдушины — дочь Зоя и кино», — говорит Тодоровский.