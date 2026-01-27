Увел молодую жену из семьи, сделал пластическую операцию: как складывается судьба народного артист России Александра? Пашутина?

27 января 2026, 14:47

Александр Пашутин (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Александр Сергеевич Пашутин — народный артист России, знаменитый российский актер, сыгравший более 200 ролей в театре и кино. Его работы стали знаковыми в отечественном кинематографе, а многие из его фильмов приобрели культовый статус. Личная жизнь Пашутина также оказалась в центре внимания. Актер дважды развелся, а также едва не завязал роман с канадской актрисой Лолитой Давидович. 28 января ему исполняется 83 года. «Радио 1» расскажет о карьере и жизни известного артиста.





Содержание Биография Александра Пашутина: детство и юность Карьера Пашутина в кино Пластическая операция Пашутина Личная жизнь Александра Пашутина Павел Пашутин сегодня

Биография Александра Пашутина: детство и юность

«Благодаря училищу я стал мужественным и ответственным. Это же настоящая школа жизни для юных парней. Мама не приготовит за тебя еду, не постирает вещи, не объяснит, как нужно поступать в той или иной ситуации. Там ты отвечаешь не только за себя, но и за своих товарищей», — вспоминал актер.

Александр Пашутин (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Карьера Пашутина в кино

«Когда я работал в театре, чувствовал себя заключенным, пленником. Театр — это зона, и существует по законам зоны. Я поехал на день рождения к Юрию Лужкову, когда он уже не был мэром, и меня сняли с роли. Мне сказали, что моя роль была выстроена интереснее, чем главный персонаж, а это плохо. Но я не стал бороться и пошел дальше. Режиссер Дмитрий Месхиев назвал меня "человеком с независимым взглядом". Да, я — независимый человек, и не хочу быть ни в какой зоне», — рассказал актёр.

Александр Пашутин (фото: кадр из сериала «Сельский детектив»)

Пластическая операция Пашутина

«Я сразу сказал, что мне не надо качать губы и делать что-то особенное, просто, дескать, хочу получить лицо человека, который месяц отдыхал», — объяснил артист.

«Уже через неделю я вышел на сцену, отечность спала. Мы давали спектакль "Мужчины по выходным". По ходу пьесы моего героя спрашивали: сколько ему лет. И я отвечал: "Под пятьдесят". В этом месте зал всегда смеялся, потому что я выглядел значительно старше. А тут не раздалось ни одного хохотка», — поделился Пашутин.

Александр Пашутин (фото: кадр из фильма «Денискины рассказы»)

Личная жизнь Александра Пашутина

«Я расстроился, когда Марина от меня ушла, но на самом деле хорошо, что вышло именно так. Она дала мне понять, что ее беспокоило только мое финансовое положение. С такими женщинами невозможно построить счастье — им не нужна любовь, им нужны только деньги», — вспоминал актер.

«Если она не хотела быть со мной, значит, и любви никакой уже не было. Не буду же я на коленях умолять ее остаться. Жить с нелюбимым — это все же какое-никакое страдание», — сказал Александр.

«Она, улыбаясь, расплатилась, потом проводила меня до ступенек, мы, как школьники, поцеловались и разошлись. Вот и весь роман!» — рассказал Пашутин.

Александр Пашутин с дочкой Марией (фото: Instagram* / chugreeva_mariia)

«Люба — я ее Муриком называю — работала администратором в Театре Ермоловой, вот и встретились. Когда начали общаться, она, тогда еще будучи замужем за другим, сидя в моей старенькой "шестерке", сказала такую фразу: "Я только хочу с тобой жить, мне от тебя ничего не надо". Эти слова во мне все перевернули», — поделился артист.

Павел Пашутин сегодня