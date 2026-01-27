Увел молодую жену из семьи, сделал пластическую операцию: как складывается судьба народного артист России Александра? Пашутина?
Александр Сергеевич Пашутин — народный артист России, знаменитый российский актер, сыгравший более 200 ролей в театре и кино. Его работы стали знаковыми в отечественном кинематографе, а многие из его фильмов приобрели культовый статус. Личная жизнь Пашутина также оказалась в центре внимания. Актер дважды развелся, а также едва не завязал роман с канадской актрисой Лолитой Давидович. 28 января ему исполняется 83 года. «Радио 1» расскажет о карьере и жизни известного артиста.
Биография Александра Пашутина: детство и юность
Народный артист России родился 28 января 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны. Его отец вернулся с фронта инвалидом и работал каллиграфом, а мать трудилась лаборанткой в НИИ.
С раннего возраста у Александра проявился музыкальный слух, и в семь лет его приняли солистом в хор при Доме пионеров. Несмотря на любовь к музыке, мальчик увлекался приключенческими и историческими романами, что в итоге привело его в Воронежское суворовское училище.
«Благодаря училищу я стал мужественным и ответственным. Это же настоящая школа жизни для юных парней. Мама не приготовит за тебя еду, не постирает вещи, не объяснит, как нужно поступать в той или иной ситуации. Там ты отвечаешь не только за себя, но и за своих товарищей», — вспоминал актер.Но после ломки голоса юноша оставил карьеру певца и открыл для себя драмкружок. Его увлечение театром привело к решению поступить в Театр имени Станиславского. Несмотря на недовольство матери, которая считала, что сын хочет оставить военную карьеру ради «разгульной профессии», Александр успешно поступил на актерские курсы и начал свою долгую и успешную карьеру в театре и кино.
Карьера Пашутина в кино
Мама актёра пыталась убедить членов приемной комиссии не принимать сына на актерские курсы. Однако её просьба лишь усилила интерес к абитуриенту, и в итоге Александра приняли на обучение.
После окончания Школы-студии МХАТ, Пашутин присоединился к труппе Московского драмтеатра имени Горького. В середине 80-х годов Валерий Фокин пригласил его работать в Театр Ермоловой, а в 90-е годы актер стал ведущим артистом Театра Моссовета. Впоследствии Пашутин перешел к антрепризе.
«Когда я работал в театре, чувствовал себя заключенным, пленником. Театр — это зона, и существует по законам зоны. Я поехал на день рождения к Юрию Лужкову, когда он уже не был мэром, и меня сняли с роли. Мне сказали, что моя роль была выстроена интереснее, чем главный персонаж, а это плохо. Но я не стал бороться и пошел дальше. Режиссер Дмитрий Месхиев назвал меня "человеком с независимым взглядом". Да, я — независимый человек, и не хочу быть ни в какой зоне», — рассказал актёр.В кино Пашутин дебютировал в 1969 году в цикле «Штрихи к портрету В. И. Ленина». Однако первой значимой ролью актера стала роль бригадира в картине «Премия». В 70-е годы актер исполнил множество ярких второстепенных ролей, среди которых — Говядин в «Хождении по мукам», художник в «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и доктор Сеня в «Такая она игра».
Пашутин также стал знаменит благодаря ролям в таких фильмах, как «Гражданин Лешка», «Парад планет» и «Гардемарины, вперед!», где он сыграл Яковлева. Кроме того, актера можно увидеть в картинах «Анкор, еще анкор», «Ближний круг», «Графиня де Монсоро», а в 2000-х годах он начал активно сниматься в телевизионных сериалах, таких как «Старые клячи», «Под Полярной звездой» и «Next».
В конце десятых годов Александр Пашутин активно снимался в сериалах. В 2019 году на экраны вышел первый сезон популярного многосерийного проекта «Сельский детектив», где Пашутину досталась роль Василия Петровича Федосеева, деда главной героини.
В 2023 году артист продолжил творческую карьеру: актёр снялся в семейном фильме «Соль, фасоль, антресоль и части счастья». Кроме того, актер рассказал, что благодаря званию народного артиста РФ, у него есть надбавка к пенсии — 95 тысяч рублей.
Пластическая операция Пашутина
Александр продолжает активно работать над своей карьерой, стремясь продлить ее как можно дольше. Для поддержания формы он занимался спортом: бегал, играл в теннис и подтягивался на турнике.
Незадолго до своего 70-летия актер решился на пластическую операцию, сделав круговую подтяжку лица и уколы ботокса в лоб, что позволило ему сохранить молодой внешний вид.
«Я сразу сказал, что мне не надо качать губы и делать что-то особенное, просто, дескать, хочу получить лицо человека, который месяц отдыхал», — объяснил артист.После этих процедур его стали приглашать в кино с еще большим количеством предложений.
«Уже через неделю я вышел на сцену, отечность спала. Мы давали спектакль "Мужчины по выходным". По ходу пьесы моего героя спрашивали: сколько ему лет. И я отвечал: "Под пятьдесят". В этом месте зал всегда смеялся, потому что я выглядел значительно старше. А тут не раздалось ни одного хохотка», — поделился Пашутин.Так, актёр появился в таких популярных сериалах, как «Отель "Элеон"» и «Паромщица». В 2024 году он снялся в проекте «Денискины рассказы», а в 2025 году зрители смогут увидеть его в фильмах «Ганди молчал по субботам» и «Монохром».
Личная жизнь Александра Пашутина
Александру Пашутину не сразу повезло в личной жизни. В студенческие годы он женился на девушке по имени Марина, но их брак разрушился через полтора года из-за бытовых трудностей и финансовых проблем.
«Я расстроился, когда Марина от меня ушла, но на самом деле хорошо, что вышло именно так. Она дала мне понять, что ее беспокоило только мое финансовое положение. С такими женщинами невозможно построить счастье — им не нужна любовь, им нужны только деньги», — вспоминал актер.Второй раз Пашутин попытался создать семью с актрисой Аллой Захаровой. Она подарила ему дочь Машу, но спустя шесть лет брака Алла ушла от него, открыто признавшись в чувствах к другому человеку.
«Если она не хотела быть со мной, значит, и любви никакой уже не было. Не буду же я на коленях умолять ее остаться. Жить с нелюбимым — это все же какое-никакое страдание», — сказал Александр.Интерес к Александру Пашутину со стороны женщин всегда был велик. Так, во время съемок фильма «Ближний круг» канадская актриса сербо-словенского происхождения Лолита Давидович выразила артисту свою симпатию через переводчицу. Пашутин, польщенный вниманием, пригласил коллегу на спектакль, а затем предложил поужинать. Лолита выбрала валютный бар, и закрывать счет пришлось ей, поскольку у Пашутина не было долларов.
«Она, улыбаясь, расплатилась, потом проводила меня до ступенек, мы, как школьники, поцеловались и разошлись. Вот и весь роман!» — рассказал Пашутин.
В течение 13 лет Александр Пашутин оставался холостяком. Он работал в Театре имени Ермоловой, когда однажды туда пришла Любовь. Между ними сразу возникла сильная связь, но возникло несколько преград: Люба была моложе Пашутина на 13 лет, а также замужем и с ребёнком.
«Люба — я ее Муриком называю — работала администратором в Театре Ермоловой, вот и встретились. Когда начали общаться, она, тогда еще будучи замужем за другим, сидя в моей старенькой "шестерке", сказала такую фразу: "Я только хочу с тобой жить, мне от тебя ничего не надо". Эти слова во мне все перевернули», — поделился артист.Любовь ради Александра Пашутина развелась и никогда не сожалела о своем решении. Дочь Любови, Ольгу, актер воспитывал как родную. Супруги уже более 30 лет вместе, и за это время у них появилось семь внуков. Пашутин — гордый и счастливый дедушка, окруженный большой и дружной семьей.
Павел Пашутин сегодня
Несмотря на солидный возраст, Александр Сергеевич продолжает активно работать на сцене. Он по-прежнему выходит на подмостки и гастролирует по российским городам с антрепризной постановкой «Фаина Раневская. Одинокая насмешница».
Экран артист также не оставляет. В кино он остаётся востребованным прежде всего в образах пожилых людей, наделённых жизненной мудростью. В августе 2025 года Александр Сергеевич появился в семейной драме «Ганди молчал по субботам», где исполнил роль деда. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Короче».
Схожий образ ему достался и в фильме «Паромщик», действие которого разворачивается на юге Запорожья в наши дни. Трагикомедия впервые вышла в эфир в январе 2026 года на Первом канале.