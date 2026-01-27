Названы дата и место похорон известной российской телеведущей Вероники Ганич
Похороны актрисы и телеведущей Вероники Ганич пройдут в четверг, 29 января, на Николо-Архангельском кладбище. Об этом ТАСС сообщил её сын Михаил.
Напомним, что артистка скончалась 25 января в возрасте 59 лет. Большинству зрителей она была известна как ведущая утренних программ на НТВ и телеканале «Россия 1», также звезда участвовала в проекте «География на вкус» на канале «Еда».
Причиной смерти стала тяжелая болезнь, о которой Ганич предпочитала не распространяться. Подробнее о её биографии и последних днях жизни читайте в материале «Радио 1».
