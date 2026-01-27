Ларисе Долиной грозит баснословный штраф по делу о квартире в Хамовниках

27 января 2026, 12:39

Долиной грозит штраф в восемь миллионов рублей по делу о квартире в Хамовниках

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Ларисе Долиной могут выписать штраф в восемь миллионов рублей. Речь идёт об исполнительном производстве по передаче квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.





Хаминский пояснил, что должник по закону должен исполнить требования в течение пяти дней. В противном случае ему грозит штраф — 7% от суммы долга, то есть 7,84 миллиона рублей.



Юрист добавил, что деньги могут и не взыскать. Например, если человек был за границей — как Долина на момент выселения.

«Когда Долиной направили это постановление? Его могли отправить не 12 января, а позднее. К тому же, адвокат Долиной могла уведомить судебных приставов о том, что они готовы передать ключи, и попросить назначить дату. Если приставы назначили датой 19 января, то речи о взыскании исполнительского сбора не будет: как назначили, так и передали», — пояснил Хаминский.