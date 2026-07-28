Насилие, выкуп в 100 миллионов и еврейская невестка: почему Жасмин была против свадьбы сына и куда пропала после связи мужа с криминалом
В 90-е её брак с влиятельным бизнесменом начинался как восточная сказка с выкупом в 100 тысяч долларов и роскошной жизнью в Москве, но за фасадом глянца скрывались годы насилия, громкий развод и судебные войны за ребёнка и сценическое имя. Спустя несколько лет певица Жасмин вновь оказалась в центре скандала — уже из-за второго мужа, объявленного в международный розыск по делу о миллиардных хищениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Роскошный особняк, улыбки на публику и боль внутри: правда о первом браке СарыВ середине 90-х годов история первого брака юной Сары вызывала живой интерес общественности. В родном Дербенте за скромной и очаровательной выпускницей медицинского училища начал ухаживать преуспевающий и уверенный в себе бизнесмен Вячеслав Семендуев. 18-летняя разница в возрасте совершенно не смутила девушку: напротив, в зрелом спутнике она видела надёжную опору, житейскую мудрость и защиту.
Родители невесты, строго соблюдавшие национальные традиции, дали своё благословение на этот союз лишь после того, как Сара получила диплом об образовании. В соответствии с восточным обычаем жених выплатил семье девушки внушительный выкуп в размере 100 тысяч долларов. После пышной свадебной церемонии молодожёны переехали в Москву, а вскоре в их семье родился первенец — сын Миша.
Вячеслав активно содействовал становлению супруги на музыкальном олимпе: именно он придумал супруге запоминающийся псевдоним Жасмин и обеспечил безбедную жизнь. Со стороны союз предпринимателя и прекрасной дагестанки производил впечатление безупречной картинки, достойной страниц глянцевого издания.
Всё выглядело идеально: дорогие машины, статусные вечеринки, улыбки на публику. Но роскошный особняк, куда не доходили объективы камер, хранил другую историю — внутри него царили боль и унижения. Со временем благодетель и покровитель обернулся строгим надзирателем и домашним тираном. Желание сохранить семью ради маленького наследника стоило артистке долгих лет психологического давления, которое со временем переросло в откровенное физическое насилие.
Когда терпеть стало невыносимо, Сара приняла одно из самых трудных решений в своей судьбе — подала на развод, публично рассказав всей стране о пережитых страданиях. Вслед за этим началась изнурительная судебная тяжба: экс-супруг пытался лишить бывшую жену прав на сценический бренд и отсудить ребёнка, но материнская любовь и справедливый закон встали на сторону женщины.
Свадьба с олигархом, рождение детей и бегство мужа: судьба ЖасминСпустя пять лет после болезненного расставания певица встретила молдавского бизнесмена Илана Шора. Их знакомство состоялось на благотворительном вечере. Несмотря на разницу в возрасте — молодой мужчина оказался младше Жасмин на девять лет, — Шор сумел расположить к себе избранницу окружив заботой и вниманием. В 2011 году возлюбленные официально оформили отношения. В браке с олигархом у Жасмин родились двое наследников: дочь Маргарита (2012) и сын Мирон (2016).
Казалось, что на этот раз судьба подарила дагестанской красавице долгожданное счастье. Однако вскоре её жизнь вновь подверглась серьёзному испытанию. Когда младшему сыну был всего год, второй супруг Сары, бизнесмен Илан Шор, оказался в центре громкого уголовного дела о хищении средств из банковской системы Молдовы.
Впоследствии он был заочно приговорён к тюремному сроку — к тому моменту миллионер уже покинул страну. Объявление мужа в международный розыск и связанный с этим политический резонанс стали тяжёлым ударом для певицы. По собственным признаниям Жасмин, она столкнулась с глубокой депрессией, преодолеть которую помогли только дети: необходимость ежедневно заботиться о них и видеть их улыбки заставляла молодую женщину сохранять силу духа.
Несмотря на все обстоятельства, артистка продолжает настаивать на невиновности супруга. Звезда 90-х уверена, что со временем справедливость восторжествует, а доброе имя отца её младших наследников будет полностью реабилитировано.
Финансовая строгость Жасмин: почему певица ограничивала сына в деньгахСтаршему сыну певицы Михаилу Семендуеву на сегодняшний день 28 лет. По информации из открытых источников, молодой человек окончил МГИМО по экономическому направлению и строит самостоятельную карьеру. В интервью изданию «7 Дней» Жасмин неоднократно упоминала, что старалась не баловать первенца.
«Я в студенческие годы давала ему совсем немного денег на карманные расходы — ровно столько, чтобы хватало на проезд и обед. Хотела, чтобы он понимал цену деньгам и труду», — говорила артистка.Впрочем, юношеских промахов избежать не удалось. В прессе неоднократно обсуждали увлечение Михаила быстрой ездой и связанные с этим внушительные штрафы за нарушения ПДД. Сама «Королева поп-музыки» публично не комментировала эти эпизоды, однако не раз подчёркивала, что сын вырос добрым и отзывчивым человеком.
«Он трогательно заботится о младших брате и сестре. Для меня это самое главное», — говорила Жасмин в интервью Woman.ru.Маргарите сейчас 14 лет; наследница отличается яркой внешностью и демонстрирует хорошие вокальные данные. Как сообщалось в прессе, девочка посещает частное учебное заведение.
«Дочь очень музыкальная, у неё прекрасный голос. Но я не давлю на неё — пусть сама выбирает свой путь», — говорила она в интервью «7 Дней».Младшему сыну обладательницы золотого граммофона Мирону — 10 лет. Долгое время Жасмин старалась не показывать наследника публике, оберегая ребёнка от лишнего внимания, однако в последние годы снимки мальчика стали регулярно появляться в социальных сетях певицы.
Как невеста сына растопила сердце будущей свекрови?Весной 2024 года в семье певицы произошло радостное событие: Михаил объявил о намерении жениться на бывшей фигуристке Еве Хачатурян. Поначалу Жасмин восприняла эту новость с насторожённостью — молодые люди были знакомы всего несколько недель, и любая мать в такой ситуации начинает переживать из-за поспешности решения. Однако, как позже вспоминала сама исполнительница в интервью Woman.ru, сын сумел подобрать нужные слова.
«Мама, ты же сама рассказывала, что Илан влюбился в тебя с первого взгляда. У меня точно такое же чувство», — рассказывала певица.Все тревоги окончательно отступили, когда звезда 90-х познакомилась с Евой лично. Девушка оказалась удивительно скромной, воспитанной и искренней. А окончательно растопить лёд в отношениях помогла совместная поездка: однажды вечером, во время тихой беседы, Ева робко спросила у будущей свекрови: «Можно я буду называть вас мамой?». Услышав эти слова, вокалистка не смогла сдержать слёз.
«Я обняла её и поняла, что у меня теперь есть ещё одна дочь», — делилась Жасмин в интервью «7 Дней».
Почему Жасмин не вмешивается в жизнь молодой семьи?Летом 2024 года состоялась пышная свадебная церемония, организованная с тщательным соблюдением национальных традиций горских евреев. Жасмин лично участвовала в подготовке девичника и выбрала для сына обручальное кольцо, хранящее историю их семьи. На торжестве присутствовали звёзды шоу-бизнеса, а главными участниками религиозного обряда стали младшие дети певицы: сын Мирон нёс кольца, а дочь Маргарита осыпала путь лепестками роз.
В качестве главного свадебного подарка Жасмин вручила молодожёнам ключи от квартиры и путёвку на двоих. Поп-дива придерживается чёткого принципа: молодая семья должна жить самостоятельно, набивать собственные шишки и выстраивать свой быт без вмешательства старшего поколения. На сегодняшний день Жасмин продолжает активно выступать с концертами. В мае 2026 года певица выпустила клип на песню «Счастье». Эта работа была приурочена к её предстоящему юбилею и получила положительные отклики от поклонников.