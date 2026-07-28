Насилие, выкуп в 100 миллионов и еврейская невестка: почему Жасмин была против свадьбы сына и куда пропала после связи мужа с криминалом

28 июля 2026, 14:48

Жасмин (Фото: Инстаграм* @jasmin)

В 90-е её брак с влиятельным бизнесменом начинался как восточная сказка с выкупом в 100 тысяч долларов и роскошной жизнью в Москве, но за фасадом глянца скрывались годы насилия, громкий развод и судебные войны за ребёнка и сценическое имя. Спустя несколько лет певица Жасмин вновь оказалась в центре скандала — уже из-за второго мужа, объявленного в международный розыск по делу о миллиардных хищениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Роскошный особняк, улыбки на публику и боль внутри: правда о первом браке Сары Свадьба с олигархом, рождение детей и бегство мужа: судьба Жасмин Финансовая строгость Жасмин: почему певица ограничивала сына в деньгах Как невеста сына растопила сердце будущей свекрови? Почему Жасмин не вмешивается в жизнь молодой семьи?

Роскошный особняк, улыбки на публику и боль внутри: правда о первом браке Сары



Жасмин с сыном Мишей (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Свадьба с олигархом, рождение детей и бегство мужа: судьба Жасмин



Жасмин с дочерью Маргаритой и сыном Мироном (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Финансовая строгость Жасмин: почему певица ограничивала сына в деньгах

«Я в студенческие годы давала ему совсем немного денег на карманные расходы — ровно столько, чтобы хватало на проезд и обед. Хотела, чтобы он понимал цену деньгам и труду», — говорила артистка.



Жасмин (Фото: Инстаграм* @jasmin)

«Он трогательно заботится о младших брате и сестре. Для меня это самое главное», — говорила Жасмин в интервью Woman.ru.

«Дочь очень музыкальная, у неё прекрасный голос. Но я не давлю на неё — пусть сама выбирает свой путь», — говорила она в интервью «7 Дней».

Как невеста сына растопила сердце будущей свекрови?



Жасмин с сыном Мишей и невесткой Евой (Фото: Инстаграм* @jasmin)

«Мама, ты же сама рассказывала, что Илан влюбился в тебя с первого взгляда. У меня точно такое же чувство», — рассказывала певица.

«Я обняла её и поняла, что у меня теперь есть ещё одна дочь», — делилась Жасмин в интервью «7 Дней».

Почему Жасмин не вмешивается в жизнь молодой семьи?