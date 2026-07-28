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Анастасия Волочкова ответила на критику своего откровенного наряда

Анастасия Волочкова заявила, что не собирается подстраиваться под чужое мнение
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова резко отреагировала на критику своего откровенного образа, который вызвал бурные обсуждения в Сети. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заявила, что давно перестала обращать внимание на негативные комментарии.



Поводом для споров стало появление артистки на публике в чёрном кружевном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Пока одни поклонники восхищались образом Волочковой, другие сочли его слишком откровенным и неуместным.

Сама балерина призналась, что подобные высказывания её совершенно не задевают. По словам Волочковой, за годы карьеры она привыкла к критике и научилась не обращать внимания на мнение незнакомых людей.

«Меня смутить такими, как некоторые хейтеры считают, оскорблениями невозможно. Я прошла балетную школу и много лет находилась в той среде, где помимо хороших и достойных людей было столько дерьма, что я вам и передать не могу», — заявила артистка.
Балерина также подчеркнула, что считает своих критиков «ничтожными» людьми, мнение которых для неё не имеет никакого значения.

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Софья Метелева

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