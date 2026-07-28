Анастасия Волочкова ответила на критику своего откровенного наряда
Анастасия Волочкова заявила, что не собирается подстраиваться под чужое мнение
Анастасия Волочкова резко отреагировала на критику своего откровенного образа, который вызвал бурные обсуждения в Сети. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заявила, что давно перестала обращать внимание на негативные комментарии.
Поводом для споров стало появление артистки на публике в чёрном кружевном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Пока одни поклонники восхищались образом Волочковой, другие сочли его слишком откровенным и неуместным.
Сама балерина призналась, что подобные высказывания её совершенно не задевают. По словам Волочковой, за годы карьеры она привыкла к критике и научилась не обращать внимания на мнение незнакомых людей.
«Меня смутить такими, как некоторые хейтеры считают, оскорблениями невозможно. Я прошла балетную школу и много лет находилась в той среде, где помимо хороших и достойных людей было столько дерьма, что я вам и передать не могу», — заявила артистка.Балерина также подчеркнула, что считает своих критиков «ничтожными» людьми, мнение которых для неё не имеет никакого значения.