Анастасия Волочкова ответила на критику своего откровенного наряда

28 июля 2026, 17:57

Анастасия Волочкова заявила, что не собирается подстраиваться под чужое мнение

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова резко отреагировала на критику своего откровенного образа, который вызвал бурные обсуждения в Сети. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заявила, что давно перестала обращать внимание на негативные комментарии.





Поводом для споров стало появление артистки на публике в чёрном кружевном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Пока одни поклонники восхищались образом Волочковой, другие сочли его слишком откровенным и неуместным.



Сама балерина призналась, что подобные высказывания её совершенно не задевают. По словам Волочковой, за годы карьеры она привыкла к критике и научилась не обращать внимания на мнение незнакомых людей.





«Меня смутить такими, как некоторые хейтеры считают, оскорблениями невозможно. Я прошла балетную школу и много лет находилась в той среде, где помимо хороших и достойных людей было столько дерьма, что я вам и передать не могу», — заявила артистка.