Певица Ханна призналась, что ей предлагают выкупить аксессуары в несколько раз дороже

28 июля 2026, 17:35

Певица Ханна рассказала о своей коллекции люксовых сумок

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна рассказала о своей любви к дорогим аксессуарам и призналась, что уже давно не воспринимает сумки просто как часть гардероба — для неё это настоящая коллекция. О своей слабости к люксовым моделям артистка рассказала на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, она не может назвать точное количество сумок в своей коллекции, однако регулярно получает предложения продать некоторые модели по цене значительно выше первоначальной.





«Небольшая слабость к подобным моделям, поэтому он (Пашу) всегда знает, что мне подарить. Мы были в Париже и привезли сумочку оттуда. Я не считаю сумочки, я коллекционирую. Каждый день мне поступают предложения продать мои сумки в три-четыре раза дороже, чем я их купила, но это не мой бизнес, поэтому пока что я занимаюсь тем, что просто их коллекционирую. У меня две дочки растут, мне есть кому их в дальнейшем передать», — поделилась Ханна.