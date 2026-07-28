Певица Ханна призналась, что ей предлагают выкупить аксессуары в несколько раз дороже
Певица Ханна рассказала о своей коллекции люксовых сумок
Ханна рассказала о своей любви к дорогим аксессуарам и призналась, что уже давно не воспринимает сумки просто как часть гардероба — для неё это настоящая коллекция. О своей слабости к люксовым моделям артистка рассказала на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, она не может назвать точное количество сумок в своей коллекции, однако регулярно получает предложения продать некоторые модели по цене значительно выше первоначальной.
«Небольшая слабость к подобным моделям, поэтому он (Пашу) всегда знает, что мне подарить. Мы были в Париже и привезли сумочку оттуда. Я не считаю сумочки, я коллекционирую. Каждый день мне поступают предложения продать мои сумки в три-четыре раза дороже, чем я их купила, но это не мой бизнес, поэтому пока что я занимаюсь тем, что просто их коллекционирую. У меня две дочки растут, мне есть кому их в дальнейшем передать», — поделилась Ханна.Певица отметила, что не рассматривает продажу аксессуаров как способ заработка — ей важнее сохранить вещи, которые связаны с определёнными моментами и воспоминаниями.
Также Ханна рассказала, что её дочери Адриана и Камилла уже проявляют интерес к маминому гардеробу. По словам артистки, девочки, как и многие дети, любят устраивать домашние показы мод и примерять её вещи.