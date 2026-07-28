Олеся Иванченко объяснила, почему скрывала свадьбу с Максимом Зайцем

28 июля 2026, 19:48

Олеся Иванченко призналась, что хотела прожить день свадьбы без медийного шума

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко рассказала в соцсетях, почему решила не афишировать свадьбу с комиком Максимом Зайцем заранее. После того как в Сети появились фотографии и видео с церемонии, ведущая объяснила, что они сознательно отказались от публичности и масштабного праздника.





По словам Иванченко, этот день пара хотела сохранить только для себя и своих близких. Именно поэтому о свадьбе поклонники узнали уже после того, как торжество состоялось.





«Да, мы тихушники. И, если честно, мне это очень понравилось. Потому что бывают такие этапы в жизни, которые ты оберегаешь, хочешь прожить тихонечко для себя и готов поделиться этим только постфактум», — написала Олеся.

«Главным для нас было, чтобы все просто чувствовали себя как дома, комфортно, были вкусно накормлены, без дресс-кода и прочих эстетских санкций, которые нам не свойственны», — поделилась Иванченко.