Олеся Иванченко объяснила, почему скрывала свадьбу с Максимом Зайцем
Олеся Иванченко призналась, что хотела прожить день свадьбы без медийного шума
Олеся Иванченко рассказала в соцсетях, почему решила не афишировать свадьбу с комиком Максимом Зайцем заранее. После того как в Сети появились фотографии и видео с церемонии, ведущая объяснила, что они сознательно отказались от публичности и масштабного праздника.
По словам Иванченко, этот день пара хотела сохранить только для себя и своих близких. Именно поэтому о свадьбе поклонники узнали уже после того, как торжество состоялось.
«Да, мы тихушники. И, если честно, мне это очень понравилось. Потому что бывают такие этапы в жизни, которые ты оберегаешь, хочешь прожить тихонечко для себя и готов поделиться этим только постфактум», — написала Олеся.Ведущая рассказала, что все приглашённые гости поддержали их желание сохранить праздник в тайне. Главной задачей молодожёнов было создать тёплую и домашнюю атмосферу без строгих правил, дресс-кода и показной роскоши.
«Главным для нас было, чтобы все просто чувствовали себя как дома, комфортно, были вкусно накормлены, без дресс-кода и прочих эстетских санкций, которые нам не свойственны», — поделилась Иванченко.По словам Олеси, ей нравится наблюдать за пышными свадьбами в соцсетях, однако для собственной церемонии они с Максимом выбрали другой формат — спокойный семейный праздник, где можно было просто «по-человечески погулять», как говорят на Кубани.