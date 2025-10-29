Наследники гения: как выглядят и чем занимаются дети Стива Джобса — основателя Apple
Стив Джобс, один из соучредителей Apple и известный изобретатель, несмотря на свою успешную карьеру, никогда не испытывал одиночества. Он был многодетным отцом. Однако не все его дети активно сидят в социальных сетях или общаются с журналистами, поэтому в материале «Радио 1» мы расскажем о достижениях его трех дочерей и сына.
Лиза Бреннан-ДжобсЛиза Бреннан-Джобс родилась первой у Стива Джобса и оказалась той самой дочерью, чьи отношения с отцом складывались непросто. Долгое время мужчина отказывался признавать её своим ребенком, утверждая, что бесплоден, и обвинял мать девочки в желании разбогатеть. Позже Стив всё-таки признал Лизу и обеспечивал её материально. Она жила некоторое время вместе с ним, закончила Гарвард благодаря его финансовой поддержке. Там Лиза увлеклась журналистикой, что стало её главным интересом на долгие годы. Окончив Гарвард, девушка провела ещё один учебный год в Лондоне, в Королевском колледже.
Талант писателя проявился у неё рано: её истории публиковались в крупных изданиях вроде Vogue, Los Angeles Times и даже в журнале Опры Уинфри. Но настоящая известность пришла к Лизе после публикации отрывков из автобиографической книги «Маленькая рыба» в журнале Vanity Fair в 2018 году. В ней она откровенно рассказывает о трудностях своего детства и причудах характера отца.
Сейчас Лиза живёт в Бруклине, замужем за Биллом, воспитывает сына и двух падчериц. Несмотря на холодность Стива Джобса, Лиза умело воспользовалась его деньгами, добившись успеха самостоятельно как писательница и журналистка.
Рид ДжобсРид Джобс, единственный сын изобретателя, всегда был любимчиком своего отца. Стив не скрывал этого, и такая преданность отразилась на жизни Рида. Он выбрал заниматься борьбой с онкологией, ведь его отец умер от рака поджелудочной железы. Юноша хотел помочь своему папе и сделать что-то значимое, но, к сожалению, не успел. Однако он продолжает работать в этой области и исследует способы профилактики онкологических заболеваний.
Интерес к медицине у Рида появился еще в средней школе. Он даже сделал выпускной проект на тему онкологии. Затем поступил в Стэнфордский университет и продолжил двигаться в этом направлении. С 2015 года Рид работает в некоммерческой организации Emerson Collective в Калифорнии, где занимается исследованиями и лечением рака.
Успехов Джобс-младший добился и в фехтовании, обучаясь под руководством советского тренера Георгия Погосова. Профессионально развиваться в этой сфере он не стал, хотя, по словам Погосова, шансы были хорошие. О своей личной жизни и без того скрытный Рид предпочитает не общаться с журналистами.
Эрин Сиена ДжобсЭрин Джобс — самая закрытая дочь Стива Джобса и его третий ребёнок. Холодность родителей заставила её стать похожей на отца в юности: равнодушной к личным связям и закрытой от посторонних глаз. Именно эта дистанция сделала жизнь Эрин почти неизвестной широкой публике. Известно лишь немногое: она окончила Стэнфордский университет, изучив там архитектуру и дизайн, которые остаются её увлечением и сегодня. Социальные сети не играют большой роли в её жизни, однако недавно выяснилось, что она живёт в Новом Орлеане. Сейчас девушке 27 лет.
Ева ДжобсЕва Джобс — младший ребенок в семье Стива и сегодня она популярнее старшей сестры Лизы. Учёба в Стэнфорде не особо привлекала девушку, зато страсть к верховой езде открыла перед ней новые горизонты. Уже в 2017 году она завоевала титул «Наездницы месяца» в престижном американском турнире. Для поддержки увлечения мама подарила ей собственное ранчо. Кроме спорта, Ева активно проявляет себя в соцсетях, собирая сотни тысяч поклонников.
Но главное направление развития девушки — карьера модели. Она участвовала в значимом показе французской марки Coperni, демонстрировала коллекции Louis Vuitton и была лицом рекламной кампании популярного косметического бренда Glossier. Ева подписала контракт с известным агентством DNA Model Management, которое продвигает таких звёзд, как Наталья Водянова и Линда Евангелиста. Отец, возможно в шутку, говорил, что именно Ева однажды сможет руководить компанией Apple.