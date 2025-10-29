29 октября 2025, 14:17

Иван Янковский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иван Янковский уверенно продолжает дело своей прославленной династии. Родившись в семье актера Филиппа Янковского и будучи внуком легендарного Олега Янковского, он прекрасно осознает высокую ответственность своего положения. Однако актер предпочитает идти собственным путем, не стремясь подражать именитым родственникам. Сегодня Ивана часто называют одним из наиболее многообещающих молодых артистов российского кино. Подробнее о нем читайте в материале ​«Радио 1».





Содержание Детство и юность Ивана Янковского Личная жизнь Янковского Театральные проекты Кино и новые роли Янковского Новые проекты Ивана Янковского Боязнь остановиться

Детство и юность Ивана Янковского

Иван Янковский (Фото: Instagram* @ivanfilippovich)



«Многим кажется, что если ты чей-то сын или внук, то к тебе особое отношение, что тебе все дозволено. Но это не так. Меня воспитывали очень строго. Бывали моменты, когда меня наказывали, ограничивая свободу», — говорил он.

Иван Янковский (Фото: Instagram* @ivanfilippovich)



Личная жизнь Янковского

Иван Янковский и Диана Пожарская (Фото: Instagram* @ivanfilippovich)



Иван Янковский (Фото: Instagram* @ivanfilippovich)



Театральные проекты

Кино и новые роли Янковского

Иван Янковский (Фото: Instagram* @ivanfilippovich)



Новые проекты Ивана Янковского

Боязнь остановиться

«Я очень боюсь остановиться в развитии, перестать испытывать новые чувства и эмоции!», — говорит актер.