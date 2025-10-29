Ограничение свободы, роман с замужней и главная фобия: чем известен актёр Иван Янковский из сериала «Слово пацана»?
Иван Янковский уверенно продолжает дело своей прославленной династии. Родившись в семье актера Филиппа Янковского и будучи внуком легендарного Олега Янковского, он прекрасно осознает высокую ответственность своего положения. Однако актер предпочитает идти собственным путем, не стремясь подражать именитым родственникам. Сегодня Ивана часто называют одним из наиболее многообещающих молодых артистов российского кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Ивана ЯнковскогоКаждый год зрители видят на экранах фильмы и сериалы с Иваном Янковским. Например, сериал «Слово пацана», снятый Жорой Крыжовниковым, произвел настоящий фурор. Ясно одно: талант к актерской игре у Янковских заложен в крови, однако понятно, что громкое имя само по себе ничего не гарантирует. Иван собственными усилиями подтверждает свое право называться успешным артистом. Сам юноша вырос в семье знаменитых актеров. Мама артиста, Оксана Фандера, живет теперь в Грузии. Папа, режиссер и актер Филипп Янковский, тоже часто бывает там, совмещая работу в России с семейной жизнью. Есть у Ивана младшая сестра Елизавета, выбравшая тоже путь актрисы.
По словам самого Ивана, детство было непростым: родители предъявляли высокие требования и отличались сложным характером. Но именно благодаря этому молодой актер научился преодолевать трудности и добиваться поставленных целей.
«Многим кажется, что если ты чей-то сын или внук, то к тебе особое отношение, что тебе все дозволено. Но это не так. Меня воспитывали очень строго. Бывали моменты, когда меня наказывали, ограничивая свободу», — говорил он.Сначала Иван не торопился становиться профессиональным актёром, несмотря на ранний дебют в десятилетнем возрасте, сыграв небольшую роль в фильме. Всё изменилось в 2019-м, после премьеры фильма «Текст», где главную роль исполнил Александр Петров. Именно тогда публика впервые обратила пристальное внимание на молодого исполнителя. Теперь приглашения сняться в новых проектах приходят постоянно.
Личная жизнь ЯнковскогоИван Янковский признается, что в молодости был влюбчивым. Первые серьёзные чувства вспыхнули в нём в 2014 году, когда познакомился с дочерью известного музыканта Константина Кинчева — вокалист группы «Алиса». Вера Панфилова быстро ответила взаимностью, и молодые люди начали жить вместе. Правда, вскоре роман внезапно закончился, потому что сердце Ивана заняло другое чувство, правда, ненадолго.
Через какое-то время бывшие возлюбленные снова сошлись, казалось бы, навсегда. Но свадьба так и не состоялась — спустя некоторое время Вера заявила, что окончательно уходит от Ивана.
Вскоре на съёмочной площадке фильма «Чемпион мира» актёр встретил новую любовь — актрису Диану Пожарскую. Она была замужней женщиной, но ради романа с Иваном решилась на развод с режиссёром Артёмом Аксёненко. Через короткое время молодые объявили о свадьбе, а чуть позже стали родителями сына Олега, которого назвали в честь знаменитого дедушки актера. Сейчас супруги стараются беречь личное пространство и редко демонстрируют публике семейные моменты.
Театральные проектыИван продолжает выступать на сцене «Студии театрального искусства». Он участвует в спектаклях «Записки покойника» и «Чехов. Вишневый сад. Нет слов!».
Кино и новые роли ЯнковскогоВ кино Иван не гонится за количеством фильмов. Каждая его премьера становится значимым событием и вызывает обсуждения. В феврале 2025 года он сыграл главную роль в криминальной драме «Аутсорс». Фильм переносит зрителей в мрачные 90-е, где его персонаж из ФСИН превращает исполнение смертных приговоров в прибыльный бизнес.
Новые проекты Ивана ЯнковскогоВ 2025 году он также снялся в биографической ленте «Битва моторов», где сыграл энтузиаста Андрея Нагеля, который участвовал в создании первого российского автомобиля «Руссо-Балт». Кроме того, он поучаствовал в антиутопии «Икария», где герои проходят эксперимент на бессмертие. Также Иван вернулся к роли в продолжении «Фишера. Затмение» и создал новый образ в интерпретации классической истории «Москва слезам не верит» от Жоры Крыжовникова.
Боязнь остановиться
«Я очень боюсь остановиться в развитии, перестать испытывать новые чувства и эмоции!», — говорит актер.
В целом он ощущает себя счастливым. У него царит гармония как в семье, так и на работе. Жена поддерживает его, а сын вдохновляет на новые достижения.