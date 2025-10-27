Наследница миллиардера живёт в роскошном особняке в Монако, но носит вещи из секонд‑хендов: что известно о дочке Виктории Бони
Телеведущая и блогер Виктория Боня резко ответила на слова психолога Вероники Степановой, которая ранее опубликовала видео с критикой в её адрес. В этом ролике специалист утверждала, что Боня якобы воспитывает свою дочь Анджелину в духе «шалавы». Подробнее о том, как живет 13-летняя девочка и в чем феномен популярности роликов мамы и дочки в интернете, читайте в материале «Радио 1».
Миллионы просмотровВ интернете стремительно набирают популярность видеоролики 45-летней телеведущей Виктории Бони. В компании своей 13-летней дочери Анджелины звезда делится размышлениями о стиле, красоте и поведении современных подростков. Эти видео привлекают внимание зрителей, собирая миллионы просмотров.
Единственная наследница ирландского миллиардераАнджелина — единственная наследница ирландского миллиардера Алекса Смерфита, который владеет сетью отелей по всему миру. Дедушка Анджелины предприниматель, он разбогател на производстве гофрокартона. Его компания, Smurfit Kappa Group, стала лидером в Европе по производству упаковки из этого материала. На их сайте говорится, что они работают в 35 странах и управляют более 350 заводами.
Рождение дочериВиктория и Алекс познакомились в Москве в 2010 году. Они были вместе семь лет, но не регистрировали отношения. Родители Алекса не одобрили их связь. В 2012 году у них родилась дочка Анджелина. Алекс признал ее и дал ей свою фамилию. Хотя Виктория и Смерфит расстались, он продолжает участвовать в жизни дочери.
Виктория и Анджелина живут в коттедже в Монако. Как сообщала телеведущая в своих соцсетях, в их доме несколько спален, большая гостиная и терраса, а также прямой выход на пляж.
Анджелина проживает сразу в двух странах — Монако и Великобритании. В Лондоне она обучается в элитной школе-интернате. Девочка свободно владеет как русским, так и английским языками. Виктория отмечала, что специально говорит с дочерью на родном языке, чтобы она не утратила связь с культурой. При этом по праву рождения Анджелина считается поданной княжества Монако. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой, а в подростковом возрасте её интересы сместились к конному спорту. Недавно звездная наследница решила, что хочет собственную лошадь, и даже подготовила для мамы презентацию, обосновывающую необходимость этого приобретения. Не забывает Анджелина и о подарках от своего отца.
«Она прекрасно знает, как уговорить папу на седло от Hermès и подобные вещи. В этом плане у неё не возникнет трудностей», — делилась Виктория.
Оживленные спорыВ кадре мама и дочь часто ведут оживлённые споры, а Анджелина не стесняется высказывать своё мнение. Ещё одной причиной недовольства телеведущей стало то, что девочка тратит по 100 евро в день на такси и фастфуд.
Подписчики Виктории уже успели провести параллели между Анджелиной и юной Бритни Спирс, а также заметили её сходство со светской львицей Пэрис Хилтон — всё из-за любви девочки к моде. Однако сама Смерфит-младшая предпочитает шоппинг на бюджетных сайтах и в секонд-хендах. Некоторые наряды дочери Боня примеряет на себя, а Анджелина, в свою очередь, одалживает обувь из коллекции матери. Ещё одна мечта девочки — пирсинг брови. Виктория выступает против подобных вмешательств и призывает дочь задуматься о том, как это может выглядеть в будущем.
Секрет популярностиВиктория активно делится моментами из жизни с дочерью Анджелиной в социальных сетях, их ролики собирают множество лайков. Подписчики хвалят телеведущую за доверительные отношения с дочерью и находят интересным их смесь русского и английского языков во время разговоров. Многие комментаторы отмечают, что контент с Анджелиной полон любви и живости.
Боня сравнивает своё детство с жизнью дочери, отмечая, что у Анджелины гораздо больше вещей, чем у неё в детстве. Однако некоторые хейтеры подозревают звезду в использовании дочери для повышения своей популярности и даже обвиняют её в зависти. Тем не менее, поклонники уверены, что Виктория обеспечила дочери лучшую жизнь.