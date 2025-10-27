Лариса Долина – нарцисс и истероид, показали результаты её психологической экспертизы
Baza опубликовала результаты психологической экспертизы Долиной
Telegram-канал Baza опубликовал результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной, согласно которым у певицы выявили нарциссические и истероидные особенности личности.
По данным издания, именно эти черты сыграли злую шутку с народной артисткой, когда она попала в историю с квартирой и мошенниками.
Риелтор перед сделкой якобы попросил у звезды справку от психиатра. Долина отреагировала резко:
«Да я Народная артистка! Квартиру продаю, потому что хочу купить побольше — в чем проблема?».После этого, как утверждает Baza, певица через своего помощника передала мошенникам 112 миллионов рублей. Помощник не стал уточнять детали и действовал по принципу — «ты начальник, я дурак».
В итоге аферисты исчезли, а сама сделка обернулась судебным конфликтом: покупательница жилья осталась без денег и квартиры и до сих пор судится с Долиной.