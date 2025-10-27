Лариса Долина – нарцисс и истероид, показали результаты её психологической экспертизы

27 октября 2025, 13:07

Baza опубликовала результаты психологической экспертизы Долиной

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Telegram-канал Baza опубликовал результаты психиатрической экспертизы Ларисы Долиной, согласно которым у певицы выявили нарциссические и истероидные особенности личности.





По данным издания, именно эти черты сыграли злую шутку с народной артисткой, когда она попала в историю с квартирой и мошенниками.



Риелтор перед сделкой якобы попросил у звезды справку от психиатра. Долина отреагировала резко:





«Да я Народная артистка! Квартиру продаю, потому что хочу купить побольше — в чем проблема?».