Организатор билетных касс хочет взыскать с Киркорова 7,6 миллиона рублей

27 октября 2025, 13:22

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Организатор билетных касс ООО «Культурная служба» подала иск к певцу Филиппу Киркорову на сумму более 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.





Размер требований истца составляет 7 миллионов 678 тысяч рублей.Согласно информации из открытых источников, компания занимается деятельностью, связанной с организацией работы концертных залов, театров и билетных касс. Подробности спора и причины предъявления иска в судебных материалах не уточняются. Судебное заседание по делу пока не назначено.





«В суде зарегистрировано исковое заявление ООО "Культурная служба" к Киркорову Филиппу Бедросовичу», — указано в документах.