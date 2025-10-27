Достижения.рф

«Кайф невероятный»: где сейчас находится бывшая жена Дмитрия Диброва

Полина Диброва отдыхает с детьми в Кейптауне в ЮАР
Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отдыхает с детьми в африканском Кейптауне.



Видео она разместила в своем телеграм-канале. По словам женщины, ребята уже успели намочить свой гардероб во время пляжного отдыха. Сама сетевая знаменитость в солнцезащитных очках и синей куртке, на которой видно красную лямку.

«Приехали сейчас на замечательный белоснежный пляж. Кайф невероятный, солнышко, чудеса. У нас пикник, безумно красиво организовали», — поделилась Полина.

Диброва добавила, что вокруг много животных, птиц, а люди говорят, что где-то есть даже киты.

Ранее женщина объяснила появление синяка под глазом.
Никита Кротов

