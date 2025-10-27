«Кайф невероятный»: где сейчас находится бывшая жена Дмитрия Диброва

27 октября 2025, 14:32

Полина Диброва отдыхает с детьми в Кейптауне в ЮАР

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отдыхает с детьми в африканском Кейптауне.





Видео она разместила в своем телеграм-канале. По словам женщины, ребята уже успели намочить свой гардероб во время пляжного отдыха. Сама сетевая знаменитость в солнцезащитных очках и синей куртке, на которой видно красную лямку.





«Приехали сейчас на замечательный белоснежный пляж. Кайф невероятный, солнышко, чудеса. У нас пикник, безумно красиво организовали», — поделилась Полина.