Наследство, оставленное Талызиной, оказалось в чужих руках: почему дочь и внучка остались ни с чем и где сейчас миллионы аткрисы
После смерти актрисы Валентины Талызиной вскрылась неприятная история: всё имущество и деньги артистки были отданы в чужие руки, родственники остались ни с чем. Что же произошло? Подробности — в материале «Радио 1».
Украденное наследство Валентины Талызиной
Огромная сумма — 62 миллиона рублей, принадлежавшие Валентине Илларионовне, испарились. Деньги исчезли почти мгновенно и бесследно. Квартира на Большой Никитской улице в Москве стоимостью 47—50 миллионов рублей, дача в Кратово с тенистыми аллеями, права на роли и даже личные записи и дневники Талызиной вдруг оказались в чужих руках. Оформленная на скорую руку доверенность, сделка — и всё, квартира и дача ушли к новым владельцам.
Родные актрисы, дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия Талызина (актриса), узнали о произошедшем последними. Не было ни звонков, ни предупреждений, ни даже формальных объяснений — только бумага с чужой подписью, подтверждающая, что всё имущество перешло к посторонним. Дочь и внучка обратились в полицию.
Куда ушли миллионы? Кто получил доступ к счетам? Почему родные оказались в стороне? На все эти вопросы следствие пока не даёт ответа.
Сторонний человек
В этой запутанной истории всплывает фигура человека, который раньше был едва знаком с Валентиной Илларионовной, но в итоге оказался владельцем всего имущества артистки. Это могли быть помощница, дальний родственник, случайный сосед или просто человек с доверенностью, оформленной в самый уязвимый момент жизни.
По слухам, этот человек получил доступ к делам Талызиной, когда она уже не могла принимать решения. Кто-то говорит, что бумаги были подписаны, когда актриса была тяжело больна. Кто-то считает, что подписи появились без её ведома. Если подозрения подтвердятся, то будет резонансный судебный процесс.
Продуманная до мелочей схема
Кажется, лишить наследства родных артистки — продуманный план. Ещё при жизни Талызиной как будто кто-то рассчитал всё до мелочей, собрал доверенности, подготовил юристов.
На кону не только деньги, недвижимость, а память о человеке, который много привнёс в российскую культуру. Родные актрисы пока держатся достойно, следствие идёт медленно, журналисты ждут развязки.
О творческих правах Талызиной
А что же с творческими правами Валентины Талызиной? Её голос остался не только в мультфильмах, но и в архивах, кинофильмах, на страницах рукописей. Каждый показ старой ленты, каждая аудиозапись — это не только дань уважения, но и реальные деньги. Кроме этого, семья актрисы мечтает создать фонд или выставку в память о ней. Но возможно ли это, если права уже ушли в другие руки?