В плавках: стало известно, как Якубович отметил 80-летие

12 августа 2025, 13:23

SHOT: Якубович отметил свое 80-летие в Турции

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Якубович отметил своё 80‑летие в турецком Белеке. По данным SHOT, родственники бессменного ведущего «Поля чудес» подарили ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort — на это ушло около 1,5 млн рублей.