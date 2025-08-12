В плавках: стало известно, как Якубович отметил 80-летие
Леонид Якубович отметил своё 80‑летие в турецком Белеке. По данным SHOT, родственники бессменного ведущего «Поля чудес» подарили ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort — на это ушло около 1,5 млн рублей.
«Сектор „Приз“ на барабане» в этот раз выпал самому Леониду Аркадьевичу: он провёл неделю с женой и дочерью в роскошном пятизвёздочном комплексе с спа‑зоной, гольф‑площадкой, бассейном и благоустроенным пляжем.
Ранее в Gloria Golf Resort выступали Мари Краймбрери, Ольга Серябкина и Ёлка; проживание на семь дней в таком отеле может доходить до 1,2 млн рублей.
По сообщениям, Якубович не стеснялся нежиться на солнце и ходить в плавках.
