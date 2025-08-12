Эксперты назвали стоимость помолвочного кольца невесты Криштиану Роналду
Стоимость помолвочного кольца, которое футболист Криштиану Роналду преподнес невесте Джорджине Родригес, равняется десяткам миллионов долларов. Об этом рассказали ювелиры изданию Elle.
Напомним, что нападающий «Аль-Насра» сделал предложение своей возлюбленной и подарил ей помолвочное кольцо из платины с овальным бриллиантом. Эксперты оценили вес драгоценного камня в районе 22–30 карат. К тому же вокруг камня расположены еще бриллианты, вес которых как минимум карат.
Генеральный директор Cushla Whiting Анна Уайтинг оценила украшение в десятки миллионов долларов. При этом точную сумму эксперт не назвала.
Стоит отметить, что Роналду ни разу не вступал в брак.
