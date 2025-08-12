Эксперты назвали стоимость помолвочного кольца невесты Криштиану Роналду

12 августа 2025, 12:46

Цена помолвочного кольца невесты Роналду равняется десяткам миллионов долларов

Фото: Instagram*/georginagio

Стоимость помолвочного кольца, которое футболист Криштиану Роналду преподнес невесте Джорджине Родригес, равняется десяткам миллионов долларов. Об этом рассказали ювелиры изданию Elle.