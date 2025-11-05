Наследство Юрия Николаева оценили в сотни миллионов: кому достанется имущество легендарного телеведущего
Легендарный телеведущий, актёр и народный артист России Юрий Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. «Радио 1» выяснило, какое имущество достанется наследникам ведущего «Утренней почты».
Дом в подмосковной Истре
Земельный участок в подмосковной Истре Юрий Николаев приобрёл в 1980-х годах. Тогда он заботился о больной матери и хотел, чтобы она жила на свежем воздухе. На участке площадью около сорока соток телеведущий выращивал овощи и ягоды, а также ухаживал за яблоневым садом. В доме несколько комнат, каждая из которых оформлена в собственном стиле. Так, например, одно из помещений выполнено в восточной тематике – в память о родителях, родившихся в Китае.
В 2017 году Николаев принял участие в съёмках программы «Идеальный ремонт», в ходе которой на его участке установили беседку и обновили теннисный корт. По оценкам риелторов, стоимость аналогичных загородных домов в Истре начинается от 20 миллионов рублей. По словам самого телеведущего, несколько лет назад он переписал недвижимость на племянников. Напомним, что детей у Николаева нет.
Квартира с видом на Москву-реку
Также в собственности Юрия Николаева была квартира площадью более 100 квадратных метров на Саввинской набережной в Москве. Из окна открывается панорамный вид на Москву-реку, Воробьёвы горы и высотку МИДа. Недвижимость телеведущий приобрёл в 2011 году.
«Мы делали эту квартиру не для выставки, мы делали её для себя. И она нам очень дорога, здесь нам хорошо», – рассказывал Николаев в одном из интервью.По данным издания «Аргументы и Факты», рыночная стоимость квартиры составляет примерно 120 миллионов рублей. Эта недвижимость перейдёт супруге Юрия Николаева, Элеоноре, которая является его единственной наследницей первой очереди.
Последние дни жизни
4 октября Юрий Николаев, страдающий несколькими заболеваниями, пожаловался на плохое самочувствие – температура поднялась до 39,5 градусов, наблюдалась пониженная сатурация и общая слабость. Врачи приняли решение о госпитализации. Артиста доставили в московскую больницу имени Юдина, где он скончался вечером того же дня. Официальной причиной смерти стали рецидив онкологии и новые опухоли в лёгких.