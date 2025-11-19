«Безумно тяжёлое расставание»: 20-летняя дочь Анны Седоковой переживает разрыв отношений

Достижения.рф

Дочь Анны Седоковой рассказала о болезненном расставании с бойфрендом
20-летняя Алина Белькевич, старшая дочь Анны Седоковой, призналась, что переживает тяжёлое расставание с возлюбленным.



Девушка поделилась переживаниями в личном блоге и не скрыла, что разрыв полностью выбил её из привычной жизни — изменилась и компания, и образ жизни, и планы на будущее.

По словам Алины, всё произошло резко и болезненно.

«У меня было безумно тяжёлое расставание, у меня была смена обстоятельств, смена друзей, смена локаций. В какой-то момент, пару месяцев назад, я сидела и у меня было конкретное представление о своём будущем… И в один момент, когда это всё разрушилось, у меня потерялся интерес и желание чем-либо заниматься», — призналась она.
Белькевич отметила, что сейчас её состояние постепенно улучшается. Девушка учится снова мыслить позитивно и опираться только на себя.

