Настаивал на абортах и долго не мог найти свое счастье. Почему распались два брака Игоря Верника и на ком он женился в 60 лет?
Игорь Верник давно стал одной из заметных фигур российского кино и телевидения. Его знаменитую улыбку узнают даже те, кто не следит за творчеством актёра. Обаяние помогало ему завоёвывать внимание самых ярких женщин страны — от Анны Семенович до Кети Топурии. Однако после череды романов Верник неожиданно решил остепениться и в 60 лет женился на молодой избраннице. За образом улыбчивого джентльмена скрывается непростой характер: актёр годами отдавал работе почти всё свободное время, не признавал компромиссов в профессии и мог резко реагировать, если события развивались не по его плану. Почему же построить крепкую семью с обаятельным артистом оказалось так трудно — в материале «Радио 1».
Первый брак Игоря ВерникаИгорь Верник рос с представлением о том, что настоящий брак должен быть счастливым и крепким. Перед глазами у него был пример родителей, однако повторить их семейную историю актёру не удалось. С юности он мечтал о семье, легко влюблялся и строил большие планы. Но на практике карьера, сцена и личная свобода почти всегда оказывались для него важнее семейных обязанностей.
В 22 года Верник женился на Маргарите, выпускнице института иностранных языков. К тому моменту девушка уже успела побывать замужем и воспитывала годовалого сына. Родители Игоря не поддержали его решение. Они советовали молодому человеку сначала встать на ноги и добиться успеха в профессии. Но влюблённый Верник не стал прислушиваться к их словам. Он принял Маргариту вместе с ребёнком. Тем более что его мать тоже вышла замуж за отца Игоря, уже имея сына от первого брака.
Первые годы супруги жили счастливо, однако со временем семейные отношения столкнулись с бытовыми трудностями и профессиональными амбициями актёра. Самым болезненным вопросом стали общие дети. Маргарита несколько раз беременела, но каждый раз Верник убеждал её делать аборт. Он опасался, что появление младенца помешает его карьере. К тому же молодая семья испытывала финансовые трудности.
Маргарита любила мужа и соглашалась с его решением, однако каждый раз такое решение давалось ей всё тяжелее. Постепенно переживания разрушали отношения супругов. Примерно через шесть лет брака они расстались. После развода Маргарита забрала сына и уехала в Израиль.
О своей ответственности за случившееся Верник заговорил лишь спустя десятилетия. Актёр признал, что в молодости был эгоистом и думал прежде всего о своих интересах. Теперь он горько сожалел о том, что не позволил появиться на свет их общим детям.
Иуда из Кириафа и второй брак: почему Мария Казакова ушла от актёраПосле расставания с первой женой Игорь Верник несколько лет оставался свободным мужчиной и практически полностью сосредоточился на работе. В 1992 году он начал вести программу «Рек-тайм». Затем в его карьере появились проекты «Ночная жизнь городов мира», «Субботний вечер со звездой» и знаменитое «Седьмое чувство». Именно телевизионные передачи помогли актёру закрепить образ обаятельного интеллектуала с ослепительной улыбкой, который легко находит общий язык с женщинами.
При этом Верник не хотел навсегда оставаться в амплуа лёгкого и улыбчивого шоумена. В 1994 году ему представилась возможность показать себя в совершенно другой роли. Режиссёр Юрий Кара пригласил актёра сыграть Иуду из Кириафа в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Верник сумел создать неоднозначный образ: его персонаж одновременно вызывал неприязнь и сочувствие. Однако фильм надолго задержался на полке из-за судебных разбирательств. До зрителей картина добралась только в 2011 году. Тем не менее те, кому удалось посмотреть рабочие материалы раньше, уже тогда оценили актёрские способности Верника.
В конце 1990-х в жизни артиста появилась журналистка Мария Казакова, которая была младше него на 14 лет. Впервые Верник заметил эффектную брюнетку в магазине, но тогда не решился с ней заговорить. Примерно через месяц они случайно встретились там же снова. На этот раз актёр воспринял совпадение как знак судьбы, подошёл к девушке и произнёс: «Это судьба».
Их отношения развивались стремительно. К тому времени Верник уже чувствовал себя увереннее и в профессии, и в финансовом плане. Он хотел создать семью и стать отцом. Когда Мария забеременела, актёр был счастлив. В 1999 году пара поженилась, а в ноябре у супругов родился сын Григорий. Он стал единственным ребёнком Игоря Верника.
Со стороны семья казалась благополучной, но спустя десять лет отношения разрушились. В 2009 году инициатором развода стала Мария. Причин для такого решения было две.
Первая заключалась в том, что Верник почти не бывал дома. Конец 1990-х и 2000-е годы стали периодом его наибольшей популярности. Спектакли, съёмки, корпоративные мероприятия и телевизионные проекты занимали практически всё время актёра. Семейный быт и воспитание сына в основном легли на плечи Марии.
Вторая причина была связана с многочисленными слухами о романах Верника на стороне. Несмотря на репутацию примерного семьянина, актёр продолжал флиртовать с красивыми женщинами и не отказывал себе во внимании поклонниц. В прессе регулярно появлялись разговоры о его увлечениях. Мария долго старалась не обращать на них внимания и сохранить семью, но в какой-то момент её терпение закончилось.
Для самого Верника расставание стало тяжёлым ударом. Он ещё долго надеялся восстановить отношения, однако Мария не захотела возвращаться к прежней семейной жизни.
Романы Игоря Верника: Анна Семенович, Кети Топурия и другие известные женщиныПосле развода с Марией Казаковой в 2009 году Игорь Верник на долгие 14 лет закрепил за собой статус одного из самых завидных холостяков страны. Его считали настоящим покорителем женских сердец. Актёр охотно появлялся на светских мероприятиях в компании известных красавиц, но подробностями личной жизни делился крайне редко.
Из-за этой скрытности реальные отношения Верника постоянно соседствовали с журналистскими догадками и слухами. Ещё в 2007 году, когда его второй брак переживал непростой период, в Москве заговорили о возможном романе актёра с Анной Семенович. Поводом для обсуждений стали совместные съёмки в сериале «Вся такая внезапная». На площадке артисты не скрывали взаимной симпатии, что только подогревало интерес публики.
Позже журналисты не раз замечали Верника в компании солистки группы «А-Студио» Кети Топурии. Они держались за руки и выглядели как влюблённая пара. Однако предполагаемый роман оказался недолгим, а сами артисты предпочли не обсуждать характер своих отношений.
В разные годы светская пресса приписывала Вернику отношения и с другими известными женщинами. Среди них называли Татьяну Друбич, Дарью Мороз, Ксению Собчак и Леру Кудрявцеву. Впрочем, далеко не все эти истории имели отношение к романтике. С некоторыми женщинами актёра связывали дружба и совместная работа, а публичный флирт лишь создавал повод для новых слухов.
Гораздо серьёзнее в 2010-х складывались отношения Верника с молодыми представительницами модельного бизнеса. Большая разница в возрасте его не смущала. Одним из самых продолжительных романов того периода стало увлечение моделью Дарьей Стыровой. Она была младше актёра на 25 лет.
Именно Дарья помогла Вернику справиться с затяжной депрессией после второго развода. Актёр не скрывал возлюбленную от окружающих, познакомил её со своими родителями и даже сделал предложение. Казалось, что дело непременно закончится свадьбой. Однако церемонию неожиданно перенесли, а вскоре пара рассталась. Объяснять причины разрыва бывшие возлюбленные не стали.
После Дарьи Стыровой рядом с Верником ненадолго появилась актриса Евгения Храповицкая, бывшая жена Артёма Ткаченко. В 2014 году 51-летний артист увлёкся новой избранницей. Они жили вместе, путешествовали за границу, а Верник даже познакомил Евгению со своим сыном Григорием. Но спустя примерно полгода отношения закончились: первоначальная страсть угасла, и пара решила расстаться.
Ещё одной женщиной, с которой связывали имя актёра, стала Дарья Розова — победительница конкурса «Мисс MAXIM». Однако и этот роман не привёл Верника к новому браку.
Свадьба Игоря Верника в 60 лет: кто стал его третьей женойПублика привыкла к многочисленным романам Игоря Верника с молодыми моделями и актрисами. Поэтому новость о том, что накануне 60-летия артист решил снова жениться, удивила даже его близкое окружение. Друзья сомневались, что убеждённый холостяк действительно готов отказаться от привычного образа жизни. Тем более что в этот раз он выбрал женщину, совсем не похожую на своих прежних избранниц.
Супругой Верника стала Наталия Шнейдерова — известный кино- и телепродюсер. Она младше актёра на 16 лет, но её карьера связана не с модельным бизнесом, а с российской телеиндустрией. Шнейдерова обладает сильным характером и занимает заметное место в профессиональной среде. В её активе три премии ТЭФИ, а среди проектов, над которыми она работала, — популярные сериалы «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой».
Роман Игоря и Наталии долгое время оставался тайной. Первые сообщения о том, что пара тайно зарегистрировала брак, появились осенью 2022 года. Однако тогда даже знакомые актёра считали эту информацию слухами.
Окончательно всё прояснилось весной 2023 года. Брат-близнец Игоря, Вадим Верник, опубликовал в социальных сетях свадебную фотографию молодожёнов. На снимке супруги стояли у входа в один из столичных ЗАГСов. Игорь выбрал строгий чёрный костюм, а Наталия надела лаконичное белое платье и держала в руках простой букет ромашек.
Казалось, что после свадьбы Верник наконец оставит в прошлом репутацию вечного сердцееда. Однако официальный брак не избавил его от внимания публики и новых разговоров о возможных увлечениях.
В сентябре 2024 года актёр вновь оказался в центре обсуждений светской Москвы. На премьере нового сезона он появился вместе с 22-летней Ксенией Трейстер, известной по фильму «Летучий корабль». Фотографии, на которых 60-летний Верник нежно обнимает молодую коллегу, быстро разошлись по социальным сетям. Поклонники и журналисты заговорили о возможном новом романе женатого артиста.
Однако продолжения эта история не получила. Сам Игорь Верник не стал подробно комментировать возникшие слухи.