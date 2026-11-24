24 ноября 2026, 13:10

Игорь Верник (фото: Instagram* / ivernik)

Игорь Верник давно стал одной из заметных фигур российского кино и телевидения. Его знаменитую улыбку узнают даже те, кто не следит за творчеством актёра. Обаяние помогало ему завоёвывать внимание самых ярких женщин страны — от Анны Семенович до Кети Топурии. Однако после череды романов Верник неожиданно решил остепениться и в 60 лет женился на молодой избраннице. За образом улыбчивого джентльмена скрывается непростой характер: актёр годами отдавал работе почти всё свободное время, не признавал компромиссов в профессии и мог резко реагировать, если события развивались не по его плану. Почему же построить крепкую семью с обаятельным артистом оказалось так трудно — ​в материале «Радио 1».





Содержание Первый брак Игоря Верника Иуда из Кириафа и второй брак: почему Мария Казакова ушла от актёра Романы Игоря Верника: Анна Семенович, Кети Топурия и другие известные женщины Свадьба Игоря Верника в 60 лет: кто стал его третьей женой

Первый брак Игоря Верника

Игорь Верник с мамой и братом (фото: Instagram* / ivernik)

Иуда из Кириафа и второй брак: почему Мария Казакова ушла от актёра

Игорь Верник (фото: Instagram* / ivernik)

Игорь Верник и Мария Казакова (фото: Instagram* / ivernik)

Романы Игоря Верника: Анна Семенович, Кети Топурия и другие известные женщины

Игорь Верник и Наоми Кэмпбелл (фото: Instagram* / ivernik)

Игорь Верник с сыном (фото: Instagram* / ivernik)

Свадьба Игоря Верника в 60 лет: кто стал его третьей женой