«Орбакайте никогда не была в моём вкусе»: чего на самом деле боялась Пугачёва и почему не позволила дочери родить от Авраама Руссо
Его нашёл на Кипре владелец Черкизовского рынка и привёз в Москву без знания русского языка. Дуэт с Кристиной Орбакайте сделал Авраама Руссо звездой, а через несколько лет в него выпустили не менее шести пуль на улице Плющиха. Певец выжил, уехал в США, а спустя почти 20 лет заявил: дочь Примадонны «никогда не была в его вкусе». Что стоит за этим признанием и кто на самом деле заказал его убийство, читайте в материале «Радио 1».
Мальчик из Алеппо, который выучил десять языковАбрахам Ипджян, известный публике как Авраам Руссо, родился в сирийском Алеппо в армянской семье и рано потерял отца. С 16 лет подрабатывал пением в кафе и ресторанах, чтобы помогать матери, брату и сестре. После университета занялся оперным вокалом и дал первый сольный концерт в родном городе.
В начале 90-х годов гастролировал по ОАЭ, Греции, Франции, Швеции и Кипру — в этих поездках выучил больше десяти языков. В 1993 году заключил контракт на работу в ночных клубах Кипра. Там его вокал услышал влиятельный российский бизнесмен, владелец Черкизовского рынка и ресторанов — Тельман Исмаилов. Голос настолько впечатлил магната, что тот позвал певца в Москву. В 1999 году Авраам перебрался в столицу, почти не зная русского языка, и устроился в ресторан «Прага», который принадлежал его новому знакомому. Для раскрутки своего подопечного Исмаилов нанял Иосифа Пригожина.
Тот придумал псевдоним «Авраам Руссо» и образ «восточного принца». В 2001 году вышел дебютный альбом Amor, а песня из него держалась в первой десятке европейского канала VIVA почти три месяца.
Дуэт, который напугал ПримадоннуЧтобы вывести певца на большую сцену, Пригожин свёл его с уже популярной Кристиной Орбакайте. В 2002 году их «Любовь, которой больше нет» возглавила радиочарты, через год — «Просто любить тебя». Обе принесли «Золотой граммофон» и полные залы. Публика была уверена: между артистами роман. Алла Пугачёва, по словам самого Руссо, тоже всерьёз опасалась, что творческий союз зайдёт слишком далеко.
«Алла Борисовна как-то сказала продюсеру Иосифу Пригожину, мол, будь осторожен, как бы Кристина не родила ребёнка от Руссо», — рассказал певец в программе ProПуск.tv.Примадонна, по его словам, просила Пригожина присматривать за дочерью. Иосиф назвал его рассказ выдумкой. Сам Руссо настаивает: ничего, кроме работы, не было.
«Кристина не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Она очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи», — заявил он в беседе.Певец утверждает, что мог использовать близость к семье Пугачёвой для карьеры, но не стал: «никогда не использовал людей для частной выгоды». Орбакайте, впрочем, ещё в нулевые посмеивалась, называя разговоры о романе «фантазиями Авраама». После публикации мнения в комментариях разделились: одни обсуждали слова Руссо о Пугачёвой, другие считали его заявление попыткой привлечь внимание к старым слухам.
Шесть выстрелов на ПлющихеВ ночь на 19 августа 2006 года Руссо возвращался домой после концерта. У дома на улице Плющиха по его машине неизвестные открыли огонь. Стрелявший, по данным следствия, выпустил не менее шести пуль — певец получил четыре ранения в бедро. Его охранник Роман Фетисов также пострадал. Авраам выжил: медики успели вовремя оказать помощь. Расследование затянулось на годы. Лишь в 2020 году следствие получило доказательства причастности к этому преступлению исполнителя Михаила Демкина, а затем установило его пособников — Виталия Джуру и Алексея Трясникова.
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В декабре 2022 года Хамовнический суд Москвы приговорил Джуру к девяти годам строгого режима, Трясникова — к 12. Демкин к тому времени уже умер. Заказчиком следствие назвало Тельмана Исмаилова — того самого, кто когда-то привёз Руссо в Москву.
По версии Генпрокуратуры, мотивом стали «личные неприязненные отношения»: певец отказался от покровительства бизнесмена. Исмаилов с 2017 года в международном розыске, а в 2021 году он получил политическое убежище в Черногории.
Голос, который больше не звучит для ОрбакайтеПосле покушения Руссо надолго уехал в Америку. С Орбакайте какое-то время поддерживали связь, но потом общение сошло на нет. В 2024 году им предложили спеть вместе на частном мероприятии в Дубае — Кристина наотрез отказалась выходить с ним на одну сцену. Причиной называют разногласия из-за отъезда семьи Пугачёвой из России. Сам Руссо в интервью 2026 года был осторожен.
«Она, кажется, поддержала позицию своей матери, этого Галкина*. Но не знаю, в какой политической ситуации сейчас находится Кристина. Я ей благодарен за её отношение ко мне», — цитирует певца «КП».