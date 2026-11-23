23 ноября 2026, 11:00

Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Его нашёл на Кипре владелец Черкизовского рынка и привёз в Москву без знания русского языка. Дуэт с Кристиной Орбакайте сделал Авраама Руссо звездой, а через несколько лет в него выпустили не менее шести пуль на улице Плющиха. Певец выжил, уехал в США, а спустя почти 20 лет заявил: дочь Примадонны «никогда не была в его вкусе». Что стоит за этим признанием и кто на самом деле заказал его убийство, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мальчик из Алеппо, который выучил десять языков Дуэт, который напугал Примадонну Шесть выстрелов на Плющихе Голос, который больше не звучит для Орбакайте

Мальчик из Алеппо, который выучил десять языков



Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дуэт, который напугал Примадонну

«Алла Борисовна как-то сказала продюсеру Иосифу Пригожину, мол, будь осторожен, как бы Кристина не родила ребёнка от Руссо», — рассказал певец в программе ProПуск.tv.



Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

«Кристина не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Она очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи», — заявил он в беседе.

Шесть выстрелов на Плющихе



Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Травля Утёсова, связь с Сенчиной и тюрьма. Почему сбежал в лесную глушь и как провел последние годы Сергей Захаров

Голос, который больше не звучит для Орбакайте



Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Она, кажется, поддержала позицию своей матери, этого Галкина*. Но не знаю, в какой политической ситуации сейчас находится Кристина. Я ей благодарен за её отношение ко мне», — цитирует певца «КП».