24 ноября 2026, 11:46

Модель Анастасия Решетова рассказала, как распределяет доходы с мужем

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова раскрыла в личном блоге подробности того, как её семья распределяет деньги.





По словам знаменитости, муж направляет свои доходы в общий бюджет, а заработок супруги остаётся в её распоряжении.

«Мои доходы — они мои. Я сама решаю — трачу их на семейные цели, трачу только на себя или не трачу вообще. Вот такой режим я считаю идеальным», — рассказала Решетова.