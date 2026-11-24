«Мои доходы — они мои»: Анастасия Решетова раскрыла формулу семейного бюджета
Модель Анастасия Решетова рассказала, как распределяет доходы с мужем
Модель Анастасия Решетова раскрыла в личном блоге подробности того, как её семья распределяет деньги.
По словам знаменитости, муж направляет свои доходы в общий бюджет, а заработок супруги остаётся в её распоряжении.
«Мои доходы — они мои. Я сама решаю — трачу их на семейные цели, трачу только на себя или не трачу вообще. Вот такой режим я считаю идеальным», — рассказала Решетова.Анастасия отметила, что такой подход устраивает обоих супругов и позволяет ей чувствовать себя уверенно в финансовых вопросах. Она подчеркнула, что не видит в этом раскладе никакого противоречия и считает его комфортным для семейной жизни.