23 ноября 2026, 15:00

Сергей Соседов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в отеле Нерюнгри — он остановился на лестнице и упал навзничь, ударившись головой. Сначала всё списали на несчастный случай. Но после эфира Андрея Малахова, где показали запись с камеры отеля, версию пришлось пересматривать. Что заставило Бастрыкина лично потребовать доклад о гибели Соседова, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Странная походка и остановка на лестнице Что говорит официальное заключение Мэр Нерюнгри и «помойка» Версии, которые обсуждают зрители Бастрыкин потребовал доклад

Странная походка и остановка на лестнице



Сергей Соседов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Что говорит официальное заключение

Мэр Нерюнгри и «помойка»



Илья Гудошник (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Версии, которые обсуждают зрители

«Мне тоже кажется, что его толкнули, поэтому он так упал — навзничь, плашмя»; «Его столкнули, траектория падения с ускорением», — писали комментаторы.

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Бастрыкин потребовал доклад