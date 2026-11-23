Обед с мэром и причастность экстрасенса: кто убил Сергея Соседова и почему эфир Андрея Малахова о смерти критика назвали «помойкой»?
Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в отеле Нерюнгри — он остановился на лестнице и упал навзничь, ударившись головой. Сначала всё списали на несчастный случай. Но после эфира Андрея Малахова, где показали запись с камеры отеля, версию пришлось пересматривать. Что заставило Бастрыкина лично потребовать доклад о гибели Соседова, читайте в материале «Радио 1».
Странная походка и остановка на лестницеПолную запись с камеры наблюдения отеля впервые обнародовали в студии программы «Малахов». На кадрах критик очень медленно, держась за перила, поднимается по лестнице. На середине пути он на мгновение останавливается — и резко падает назад, ударяясь затылком о ступени.
Именно эта остановка стала поводом для самых громких предположений. Ведущий Андрей Малахов заявил, что у него «есть ощущение, что Сергею могли пшикнуть в лицо чем-то». По его словам, Соседов остановился именно там, где его верхняя часть туловища попала в «слепую зону» камеры.Судмедэксперт Виктор Козылбаев, изучив кадры, назвал поведение Соседова необычным: критик «еле ноги волочит», словно находится под воздействием какого-то вещества. Эксперт допустил версию отравления, отметив, что в Нерюнгри не было возможности провести полноценные исследования на некоторые яды.
Что говорит официальное заключениеПо данным медицинского заключения, причиной смерти стал перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние — следствие падения с лестницы. Травмы были получены в отеле «Дархан» 23 сентября, когда Соседов приехал в Якутию как член жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Спасти его не удалось.
Однако участники телешоу обратили внимание на расхождение этой версии с видеозаписью и другими фактами, настаивая на дополнительных экспертизах. Криминалист Михаил Игнатов, напротив, заявил об отсутствии на видео криминального следа и следов борьбы. Он напомнил, что Соседов ещё несколько лет назад жаловался на головные боли и головокружения.
Мэр Нерюнгри и «помойка»Отдельным сюжетом эфира стала предполагаемая встреча Соседова в ресторане «Хариус» с мэром Нерюнгри Ильёй Гудошником. Якобы после этого обеда критик вернулся в отель в «странном» состоянии. В программе также упомянули, что молодой человек, попавший в объектив камеры рядом с лестницей, находится в близкой дружбе с главой города. Сам Гудошник категорически отверг эти обвинения, назвав программу Малахова «помойкой» и «сюром». Он заявил, что никогда не был знаком с Соседовым и не встречался с ним. Мэр предположил, что сюжет стал результатом политических интриг его оппонентов, и сообщил, что рассматривает возможность обращения в суд.
Версии, которые обсуждают зрителиПомимо отравления, в эфире и соцсетях звучали и другие версии. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что критику «помогли» уйти из жизни с помощью порчи. Комментарии зрителей разделились. Многие поддерживают версию о насильственном характере смерти.
«Мне тоже кажется, что его толкнули, поэтому он так упал — навзничь, плашмя»; «Его столкнули, траектория падения с ускорением», — писали комментаторы.Другие уверены, что это был несчастный случай или проблемы со здоровьем. По свидетельству подруги Ларисы, Сергей Соседов перенёс длительный перелёт и 10-часовую поездку на машине от аэропорта Якутска до Нерюнгри. Она предположила, что на лестнице у него могло упасть давление.
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