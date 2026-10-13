Наташа Королева раскрыла свой секрет похудения

13 октября 2026, 12:48

Наташа Королева похудела на 7 килограммов с помощью препарата

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Эстрадная певица Наташа Королева сообщила, что сбросила семь килограммов. Певица объяснила, что обратилась к эндокринологу и использовала препарат для снижения веса под контролем специалиста.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv артистка рассказала, что поддерживать хорошую форму ей помогают не только генетика, но и современные возможности медицины. Артистка призналась, что за первые три месяца похудела на пять килограммов. Затем она вместе с эндокринологом решила постепенно отказаться от препарата и оценить реакцию организма.





«За три месяца я легко потеряла пять килограммов без напряжения. Дальше с эндокринологом мы решили уходить с препарата и посмотреть на реакцию организма, и на выходе я потеряла два килограмма. Сейчас у меня минус семь килограммов», — поделилась знаменитость.