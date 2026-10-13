Наташа Королева рассказала, как похудение помогло ей работать на сцене
Наташа Королева призналась, что лишний вес мешал ей на сцене
Наташа Королева призналась, что заметила изменения в самочувствии из-за лишнего веса. Артистке стало тяжелее работать во время выступлений, а ноги начали быстрее уставать.
Эстрадная певица Наташа Королева в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv рассказала, как решила заняться похудением. По словам артистки, ей важно сохранять легкость, поскольку на сцене она много двигается.
«Я активна на сцене и получаю удовольствие от того, что могу легко двигаться и прыгать», — поделилась певица.
Королева отметила, что лишний вес давал дополнительную нагрузку на ноги. После приема препарата для похудения у нее ушла отечность. Результаты анализов и показатели она назвала потрясающими. Артистка добавила, что средство помогает не только контролировать аппетит, но и бороться с висцеральным жиром.
«Его после определенного возраста очень тяжело убрать, а он очень вреден», — пояснила она.
Плотный рабочий график влияет и на привычный уход за собой. Певица рассказала, что из-за постоянного режима, перелетов и смены часовых поясов ей приходится отказываться от многих процедур, в том числе от лимфодренажного массажа. При этом Королева старается следить за питанием. Она призналась, что не станет есть булку даже в ситуации, когда под рукой нет другой еды. Вместо этого певица приучила себя носить в сумке белковые продукты.
«Я не съем булку, даже если ничего другого нет. Но я приучила себя всегда носить в сумке полезную еду», — рассказала артистка.
В начале применения препарата ей постоянно хотелось мяса. Сейчас Королева советует не забывать о салатах, полезных для кишечника, и включать в рацион авокадо и масло. По ее мнению, такой подход помогает организму чувствовать себя лучше.