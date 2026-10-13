Наташа Королева рассказала, как похудение помогло ей работать на сцене

13 октября 2026, 14:25

Наташа Королева призналась, что лишний вес мешал ей на сцене

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Наташа Королева призналась, что заметила изменения в самочувствии из-за лишнего веса. Артистке стало тяжелее работать во время выступлений, а ноги начали быстрее уставать.





Эстрадная певица Наташа Королева в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv рассказала, как решила заняться похудением. По словам артистки, ей важно сохранять легкость, поскольку на сцене она много двигается.





«Я активна на сцене и получаю удовольствие от того, что могу легко двигаться и прыгать», — поделилась певица.

«Его после определенного возраста очень тяжело убрать, а он очень вреден», — пояснила она.

«Я не съем булку, даже если ничего другого нет. Но я приучила себя всегда носить в сумке полезную еду», — рассказала артистка.