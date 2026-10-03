Мать Сергея Соседова атаковали мошенники после его смерти

03 октября 2026, 22:14

Маму музкритика Сергея Соседова атакуют телефонные мошенники

Антонина Соседова (в центре) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова мошенники начали звонить его 90-летней матери Антонине Петровне. Злоумышленники предлагали установить мемориальную табличку в память об артисте, сообщает KP.RU.