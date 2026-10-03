Мать Сергея Соседова атаковали мошенники после его смерти
После смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова мошенники начали звонить его 90-летней матери Антонине Петровне. Злоумышленники предлагали установить мемориальную табличку в память об артисте, сообщает KP.RU.
По словам женщины, неизвестные также представлялись сотрудниками Министерства культуры и страховой компании и предлагали оформить различные выплаты, связанные с похоронами сына. При этом звонившие называли персональные данные Антонины Петровны, однако допускали ошибки: в частности, неверно называли район ее проживания. Женщина заподозрила обман и прекратила разговор.
Соседи рассказали, что Антонина Петровна быстро распознала мошенников. По их словам, Соседов при жизни неоднократно предупреждал мать не открывать дверь незнакомцам и не впускать посторонних в квартиру.
После смерти сына состояние женщины ухудшилось. На похоронах Соседова у нее произошел скачок давления, после чего ей оказали медицинскую помощь. Сейчас, по словам близких, у Антонины Петровны сохраняются перепады давления.
Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.
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