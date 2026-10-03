«Он заплакал»: подруга Соседова высказалась о его предчувствии

03 октября 2026, 13:09

Подруга Соседова Дейнега о музкритике: «Он был как оголенный нерв»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в последние месяцы жизни стал особенно чувствительным и эмоциональным. Об этом рассказала его подруга, певица и продюсер Милена Дейнега.





По ее словам, Соседов обладал высокой эмпатией и легко понимал, какой человек находится перед ним, пишет NEWS.ru. Дейнега отметила, что журналист мог сильно переживать даже из-за незначительных ситуаций.





«Когда я просила у него интервью, он заплакал. Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие. Я сказала своему супругу, что как-то нужно быстрее интервью брать, потому что он был какой-то уже как оголенный нерв, как человек без кожи в последнее время, еще более чувствительный, — рассказала она.