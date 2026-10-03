«Он заплакал»: подруга Соседова высказалась о его предчувствии
Подруга Соседова Дейнега о музкритике: «Он был как оголенный нерв»
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в последние месяцы жизни стал особенно чувствительным и эмоциональным. Об этом рассказала его подруга, певица и продюсер Милена Дейнега.
По ее словам, Соседов обладал высокой эмпатией и легко понимал, какой человек находится перед ним, пишет NEWS.ru. Дейнега отметила, что журналист мог сильно переживать даже из-за незначительных ситуаций.
«Когда я просила у него интервью, он заплакал. Мы обнялись, и у меня было странное предчувствие. Я сказала своему супругу, что как-то нужно быстрее интервью брать, потому что он был какой-то уже как оголенный нерв, как человек без кожи в последнее время, еще более чувствительный, — рассказала она.Дейнега также подчеркнула, что коллеги высоко ценили интеллект и профессиональные качества Соседова. По ее словам, многие восхищались его умом, хотя некоторые могли побаиваться его прямоты. При этом критик не всегда соглашался с редакторами и стремился самостоятельно формулировать свою позицию. Церемония прощания с Соседовым прошла 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища.
Сергей Соседов умер 23 сентября в Якутии, куда приехал для работы в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». По данным источника, журналист упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Врачи пытались спасти его, однако он скончался от осложнений, связанных с отеком мозга.